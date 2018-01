Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der Schützengesellschaft Hammerweg. Schützenmeister bleibt Hubert Heckl, Armin Ertl ist sein Stellvertreter.

Johann Bäumler (neu) führt die Kasse, die Protokolle schreibt Silvia Heckl. Als stellvertretender Schriftführer hat Johann Bäumler ein Doppelamt. Sportleiter bleibt Wolfgang Henrichen, als Damenleiterin fungiert Emma Dworzak. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Peter Haring, Heiner Bruckner und Daniel Flierl. Die Fahne trägt Johann Bäumler, Delegierter beim Stadtverband für Leibesübungen ist Hubert Heckl. Die Revisoren sind Karl Ertl und Peter Michalke.Für die Mitarbeit im Schützenmeisteramt dankte Heckl zwei langjährigen, ehrenamtlich engagierten Mitgliedern mit Blumen. Erna Ermer sei schon viele Jahre Damenleiterin und helfe im Verein, wo sie könne. Hermine Kastner-Bäumler dankte er für ihre langjährige Tätigkeit als Schatzmeisterin des Hauptvereins und der Schützenjugend. Für 40 Jahre Treue zum Verein erhielt Armin Ertl die Urkunde, zehn Jahre dabei sind Erna Ermer und Ferdinand Sabathil. In der Versammlung im Schützenheim in Altenstadt/WN blickte der Vorsitzende auch auf das ereignisreiche Jahr zurück. Er erwähnte neben den Schießwettbewerben und den Vereinsmeisterschaften auch die Teilnahme an Veranstaltungen des Oberpfälzer Nordgaus, an der Fronleichnamsprozession und am Volkstrauertags am Hammerweg. Vereinsintern hielten die Hammerwegschützen auch einige Feiern ab.Sportleiter Wolfgang Henrichen berichtete über die Schießwettbewerbe. In seinem Grußwort freute sich Reinhard Meier vom Stadtverband für Leibesübungen über die Aktivitäten bei den Schützen. Stadtrat Hans Blum überbrachte Grüße von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß.