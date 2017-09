Der Baum ist ein Symbol. Eines für wachsende Inklusion, Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit. Gepflanzt haben ihn Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher zusammen ARV-Vorstand Thilo Schmid und dem Redaktionsteam der Zeitschrift "BeOBAchter" im Garten des Allgemeinen Rettungsverbandes (ARV) in Weiden.

"Der Baum wächst von Jahr zu Jahr und soll als Symbol für die offene Behindertenarbeit des ARV dienen", sagte Höher in seinem Grußwort. Dabei spendete er der ehrenamtlichen Sozialarbeit des ARV viel Lob. So etwas könne der Staat nicht leisten, stellte er fest."Es ist ihr Baum", sagte Vorstand Schmid an die Adresse der ARV-Inklusionsgruppe. Im Zeitungsprojekt "BeOBAchter" wird ein Teil dieser Inklusionsarbeit umgesetzt. Im Redaktionsteam arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Annette Rösel habe durch ihr ehrenamtliches Engagement seit 2012 in dieser Gruppe einen wesentlichen Beitrag zum jährlichen Erscheinen des Magazins geleistet, sagte Manuela Schröml, Leiterin der offenen Behindertenarbeit des ARV in Weiden. Von der Projektgruppe dieses Magazins wäre auch die Idee für die Baumpflanzaktion gekommen.Neben der Redaktionsarbeit werde in der offenen Behindertenarbeit des ARV vor allem Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit geleistet. Zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie Kurse, Besichtigungen und Ausflüge gehörten ebenfalls dazu, erläutert die Einrichtungsleiterin. Und alle diese Angebote seien bewusst offen konzipiert.Von einem "guten Wachstum des ARV in über 40 Jahren", berichtete Vorstand Schmid. Im Mittelpunkt stehe das ehrenamtliche Engagement für Menschen, "die auch im Schatten stehen". Harfenmusik von Annette Rösel umrahmte die Feier.