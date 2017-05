Mit Gebrauchtem einen Neuaufbau finanzieren: Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) organisierte einen Flohmarkt vor dem Alten Rathaus und boten allerlei Dinge an.

Am Ende freute sie sich über einen Erlös von 500 Euro, den die Gruppe um Vorsitzende Sabine Zeidler an den Förderverein St. Sebastian spendete, um die Sanierung der Kirche zu unterstützen. Vor der Kirchentür nahm dessen Vorsitzender Karl Arnold den Betrag an. "Das Kleinod St. Sebastian ist es wert, es zu erhalten. So werden viele Erinnerungen unter uns Frauen wach, die hier geheiratet, die Taufe ihrer Kinder erlebt oder Festgottesdiensten beiwohnten", sagte Zeidler.Förderverein-Kassier Theo Spieß listete die Einnahmen auf, die sich auf 122 000 Euro belaufen. Er überreichte den Damen rote Rosen.