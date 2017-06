Auf einem Parkplatz kommt das Unheil von oben. Ein Ast donnert auf zwei Autos, richtet hohen Schaden an. Höhere Gewalt? Ein Besitzer klagt auf Schadenersatz. Mit Erfolg.

Gefährlicher "Zwiesel"

Zweiter Prozess folgt

(rns) Die Aussagen eines Forstsachverständigen gaben den Ausschlag dafür, dass der Autobesitzer aus dem östlichsten Landkreis Tirschenreuth vor Gericht Recht bekam. Durch den herabgefallenen Ast war an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 3200 Euro entstanden. Mit Hilfe von Rechtsanwalt Stephan Müller forderte er vor der Zivilkammer des Landgerichts Schadenersatz.Auf einem öffentlichen Parkplatz in Hermannsreuth (Stadt Bärnau), der an einen Wald angrenzt, hatte der Mann im Januar 2015 sein Auto abgestellt. Obwohl an diesem Tag nur leichter Regen fiel und kaum Wind herrschte, krachte der zwölf Meter lange, schwere Ast auf seinen und einen weiteren Pkw. "Stellen sie sich vor, es wäre ein Mensch zufällig dort gestanden", merkt der Kläger im Gespräch mit dem NT an. Neben der Reihe von Parkplätzen befinden sich an der Stelle auch Abfall-Container.Die Buche sei ein "Zwiesel" gewesen, ein Baum dessen Stamm geteilt ist, berichtete ein Forst-Experte vor Richter Thomas Hys. Vor Ort besichtigen habe er den gebrochenen Baum nicht mehr können, denn wenige Tage nach dem Vorfall sei der Baum gänzlich gefällt und weggeräumt gewesen. Aus vorliegenden Lichtbildern sei jedoch gut zu erkennen, dass es sich um einen sogenannten Grünastbruch gehandelt habe. Typisch sei ein solcher Bruch in den Monaten Juni bis August, jedoch könne bei alten Buchen "öfter mal was abbrechen". Zu erkennen sei auf den Fotos außerdem die Vitalität des etwa 120 Jahre alten Baums. Es gebe keinen Anhaltspunkt für Fäule, stellte der Experte fest.Von Zwieseln gehe immer erhöhte Gefahr aus, berichtete der Forstfachmann. Vier von fünf Todesfällen, die er zu bearbeiten hatte, seien auf Buchen-Zwiesel zurückzuführen gewesen. Wenn er den Baum vorher gesehen hätte, hätte er keinesfalls das Fällen empfohlen, jedoch eine "Kronensicherung". Diese sei in der "ZTV Baumpflege" beschrieben, bestehe aus einer Sicherung durch Seile und wäre hier - besonders angesichts des Parkplatzes - "Standard gewesen". Allerdings werde das Regelwerk "Baumkontrollrichtlinien" vielfach lasch gehandhabt. Die Kontrolle durch die Förster oder Waldbesitzer erfolge oft "aus dem Auto heraus".Die beklagten Bayerischen Staatsforsten, im Prozess vertreten durch Rechtsanwalt Aygin (Kanzlei Bach-Langheid-Dallmeyr) müssen nun den Schaden des Klägers ersetzen. Der Besitzer des zweiten beschädigten Autos, eines Audi mit einem Schaden von über 35 000 Euro, klagte ebenfalls. Die Verhandlung findet demnächst vor Richter Viktor Mihl statt. Laut Landgerichts-Pressesprecher Markus Fillinger muss dort "nicht unbedingt das gleiche Urteil herauskommen". Alles müsse neu aufgerollt werden.

Bild: exb