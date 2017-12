Der Betrieb der deutschen Atomkraftwerke mag sich dem Ende zuneigen. Aber ein Endlager für Atommüll in Nordbayern ist noch nicht vom Tisch. Das meint die Bürgerinitiative gegen atomare Anlagen - und will dagegen kämpfen.

Darum lautet der aktuelle Slogan der Bürgerinitiative (BI) gegen atomare Anlagen "Immer noch aktiv gegen Atomkraft". Zur Jahreshauptversammlung präsentierte Vorsitzende Hilde Lindner-Hauser im "Hotel Post" einen umfangreichen Terminkatalog. Er beinhaltet auch die Antragskonferenzen mit landesplanerischen Beurteilungen der Stromtrassen des Südostlinks in Regensburg mit Demo vor der Max-Reger-Halle in Weiden und in Hof. Unzufrieden zeigte sich die BI mit der Unterstützung des Neustädter Landrats und des Weidener Oberbürgermeisters zum "Hamelner Bündnis", das mit einer Resolution gemeinsames Auftreten stromautobahnkritischer Argumente an der Grenze entlang schließen soll.Bei der Suche nach einem Atommüllendlager sei der Granit im Raum des Fichtelgebirges über den Oberpfälzer Wald bis in den Bayerischen Wald ausdrücklich einbezogen. Dies sehe der Gesetzentwurf zur Novellierung des Standortauswahlgesetzes vor. Auf tschechischer Seite bei Manovice liefen Bestrebungen für ein Endlager. Dazu habe es eine grenzübergreifende Kundgebung auf dem Großen Osser gegeben."Trommeln gegen Temelin" hieß es am Ostermontag in Waidhaus. Mit Mahnwachen zu den Jahrestagen von Tschernobyl und Fukushima wies die BI auf die Gefährlichkeit der Atomkraft hin, mit einem Flugblatt bei der Katastrophenschutzkonferenz auf die fehlende Versorgung mit Jodtabletten für den Fall eines Reaktorunfalls. Erfreulich sei gewesen, dass eine Untersuchung des Gesundheitsamtes Neustadt/WN im Herbst eine unbedenkliche radioaktive Belastung für Pilze im Bereich von Röthenbach bei Mantel ergeben habe.Die Flagge "Mayors for Peace" (Bürgermeister für den Frieden) werde am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr vor dem Neuen Rathaus in Weiden gehisst. Dies geschehe anlässlich der Unterzeichnung von 122 Staaten für ein Verbot von Atomwaffen und der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Organisation ICAN. Deutschland habe diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Die nächste BI-Monatsversammlung, zu der auch Interessenten eingeladen sind, beginnt am 25. Januar um 19.30 Uhr mit Planungen des Programms 2018.