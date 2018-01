So wie der Hunnenkönig, eine Oper von Verdi oder ein prominenter Vegan-Koch heißt nun auch ein kleiner Weidener: Attila. Und das ist nicht der einzige "sehr seltene und ungewöhnliche, aber zugelassene Vorname für Weidener Kinder deutscher Eltern im Jahr 2017", erklärt Standesbeamtin Simone Tarzia.

Die beliebtesten Weidener Babynamen 2017 Mädchen



Emma (16 Mal), Mia (16), Anna (15), Marie (15), Johanna (14), Sophia (13), Sophie (12), Ella (10), Lea (10) und Emilia (9).



Jungen



Jonas (20 Mal), Elias (19), Ben (18), Lukas (17), Leon (15), Luis (14), Paul (14), Maximilian (13), Luca (12) und Noah (11). (mte)

Vier weitere seltene Namen nennt sie, die Weidener Kinder 2017 erhalten haben: Lucian etwa, ein Jungenname. Oder Mella, Loni und Yael für Mädchen. Was die Namen bedeuten? "Damit setzen wir uns beim Standesamt nicht auseinander. Wir werfen im Zweifelsfall einen Blick in Vornamensbücher, bevorzugt in die des Verlags für Standesamtwesen." Findet sich der Name hierin, ist er anerkannt. Das, und nicht die Bedeutung sei entscheidend. Letztere finde sich in anderen Büchern - oder im Internet.Tatsächlich: Nach einem Klick steht etwa fest, der Mädchenname Yael ist das hebräische Wort für eine im Mittleren Osten verbreitete Bergziegenart. Yael ist aber auch der Name einer Heldin aus der Bibel, die einen Feind Israels tötete. In Israel ist der Name entsprechend beliebt.Und wie steht es um die beliebtesten Vornamen für Weidener Kinder? Marie und Michael jedenfalls, die Spitzenreiter von 2016, haben ausgedient. Emma und Jonas nehmen ihren Platz an der Spitze der Rangliste der beliebtesten Vornamen Weidens im Jahr 2017 ein. Damit liegen weiter die klassischen Vornamen in der Gunst der Weidener Eltern ganz vorn.Es gibt aber auch einen Namen, dem das Standesamt Weiden 2017 nach dem Blättern in den einschlägigen Büchern und der Suche im Internet kritisch gegenüberstand: C-Jay. So sollte ein Junge heißen. "Dieser männliche Vorname wurde aber abgelehnt", weiß Tarzia. Das bedeutet schlicht, es gab ein Gespräch mit den Eltern und den Hinweis für sie, dass das Namenkundliche Zentrum an der Universität Leipzig auf Wunsch den Namen prüft und ein kostenpflichtiges Gutachten erstellt, mit dem die Eltern wieder beim Standesamt vorsprechen können. "Oft ist den Eltern aber gar nicht klar, dass sie da einen Namen wählen wollten, der sich nirgends findet." Nach dem Gespräch änderten viele ganz pragmatisch ihre Wahl.Zum Beispiel zugunsten von Elias, Ben oder Lukas, die zweit- bis viertbeliebtesten Jungenvornamen für Weidener Kinder 2017. Wobei das mit der Statistik so eine Sache ist. Erstmals wird 2017 speziell nach Erst- und Folgenamen ausgewertet. Die Folge: Beliebte Zweinamen von Omas oder Opas und Paten wie Maria und Josef fallen raus aus den Top Ten der beliebtesten Vornamen.Insgesamt beurkundete das Standesamt im vergangenen Jahr die Geburt von 1389 Babys. Davon trägt die Mehrheit (663 Kinder) zwei Vornamen. Fast genauso viele Kinder (635) aber haben nur einen Vornamen. Drei Vornamen stehen bei 88, mehr als drei bei nur 3 Kleinen in ihrer Geburtsurkunde.