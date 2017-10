Die Baugenossenschaft des Eisenbahnpersonals eG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Bilanzgewinn erwirtschaftet. Die Genossenschaftsmitglieder erhalten daraus eine Dividende von vier Prozent, betonte Ingrid Teichert, geschäftsführender Vorstand, bei der Mitgliederversammlung im Café Mitte. Sie wies daraufhin, dass das Geld am 3. November überwiesen wird.

Für Modernisierungen gab die Genossenschaft 66 000 Euro und für Instandhaltung 230 000 Euro aus, davon flossen 92 000 Euro in den Anbau von Balkonen in der Tilsiter Straße 6, 8 und 10. Die Genossenschaft hat zurzeit 352 Mitglieder mit 1926 Geschäftsanteilen. Es werden von der Genossenschaft 42 Häuser mit 245 Wohnungen, ein Büro, 46 Garagen und eine Werkstatt verwaltet.Für das Jahr 2018 plant man, an weitere Wohnungen Balkone anzubauen. Diese Maßnahme mache die Wohnungen für die Mieter noch attraktiver, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Reinhard Kaatzke.Das Ergebnis der Neuwahlen durch den Aufsichtsrat lautete: geschäftsführender Vorstand Ingrid Teichert, zweiter Vorstand Siegfried Teichert, dritter Vorstand Thomas Bartl. Der Aufsichtsrat wählt in seiner nächsten Sitzung seinen Vorsitzenden, Reinhard Kaatzke bewarb sich wieder. Kassenprüferin Tanja Hinze scheidet turnusgemäß aus und stellt sich zur Wiederwahl. Neu in den Aufsichtsrat kommt Dieter Ehring.