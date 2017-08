Herden von Einhörnern traben aktuell durch die Stadt. Ehrlich. Ein Blick in die Weidener Geschäfte genügt. Gibt es doch kaum mehr eines, das keine Einhorn-Produkte führt. Zu diesem Fabelwesen-Hype macht sich auch ein Psychologe so seine Gedanken.

Einhorneis für Sommertage

Begeisterte Schüler

Das sagt der Psychologe zum Einhorn-Hype Was haben Einhörner so Anziehendes an sich, dass sie so einen Hype auslösen? Dr. Christian Rexroth, Ärztlicher Direktor der Kinder-und Jugendpsychiatrie am Bezirksklinikum Regensburg mit Zuständigkeit für die Oberpfalz, versucht zu erklären, wie Einhorn-Fans ticken.



Dazu stellt er zuerst fest: Das Einhorn sei ein mystisches Fabelwesen, bei dem es fraglich sei, ob es das jemals gab. Es sei ein Symbol, das die kindliche Fantasie anrege. Auch manche Jugendliche und Erwachsene tauchten auf Zeit gerne in diese kindliche Welt ein. "Das Einhorn mit seinem Glitzer lebt in einem Reich, in dem alles gut ist. Einhornprodukte bringen ein Stück aus diesem Reich zurück in diese Welt", sagt Rexroth. Das sei hilfreich für den Alltag, denn das tue gut.



Wenn derart viele Menschen sich dieser Mode anschlössen, entstehe zum einen das Gefühl "Wir verstehen uns". Zum anderen vermittle es Zusammengehörigkeit beim gemeinsamen Gedanken, es gebe da eventuell etwas. Parallelen sieht Rexroth auch zum Heilsgedanken der Kirche. Der Einhorn-Kult sei ein weltlicher Ansatz davon. Besorgniserregend findet Rexroth die Mode rund um die rosa Einhornglitzerwelt nicht: "Das ist ein Trend wie jeder andere." (psdr)

(psdr) Wer in der Stadt nach Einhörnern sucht, wird schnell fündig. Sie zieren Plüschhausschuhe, Federmäppchen, blinkende Schultaschen, leuchtende Luftballons oder Schlüsselanhänger. Auch Bäckereien haben auf die Nachfrage reagiert: Sie bieten Einhorntorten für Kindergeburtstage an. Andere werben gar mit Einhorn-Pups: Dahinter verbergen sich wahlweise Schaumzuckerhäufchen oder ein Duftspray für Toiletten. Doch nicht nur bei den Kleinen stößt das mystische Fabeltier auf Zuneigung. Einhorn-Bier, -Prosecco, -Pralinen oder -Bio-Tee sollen Erwachsene zum Kauf verführen.Mit einem Verwöhnbad mit Einhornbadekugeln aus dem "Baderausch" neben dem Alten Rathaus kann man einen langen Arbeitstag ausklingen lassen. Für die richtige Einhorn-Lektüre sorgt etwa auch die Buchhandlung Rupprecht. Magie sei bei Kindern allgemein beliebt, erklärt eine Buchhändlerin.Zum Sommererlebnis werden die Einhörner an einem heißen Tag im Eiscafé "Della Putta" am Hammerweg. Selbstgemachtes Eis mit Zuckereinhörnern bringt hier die nötige Abkühlung. "Über einen Einhornbecher haben wir schon nachgedacht", sagt Anna Della Putta. Die Idee kam von ihrer zehnjährigen Tochter, die den neuen Trend mit nach Hause brachte. Nun sind Mutter und Tochter Fans. "Wir finden Einhörner einfach toll, und unsere Einhörner glitzern auch", meint Anna Della Putta.Auch in der 5 b der Sophie-Scholl-Realschule sind sich die Schülerinnen einig: "Einhörner sind süß", sagt Lilien Treppel. "Edle, magische Tiere", findet Marissa Hoffmann. Nur zwei aus der Klasse teilen die Begeisterung für die Zauberpferde nicht. "Mir gefallen sie nicht. Ich mag andere Tiere lieber", meint Laila Walenta. Ihre Klassenkameradin Anna Bertram tut sich auch schwer mit den Einhörnern: "Alle reden ständig davon. Es mag sie ja jeder andere, da muss ich sie nicht auch noch mögen." Jungs übrigens sind dem Trend auch zugetan, sagen viele auf Nachfrage. Mit dieser Nachricht in die Zeitung wollen sie aber "lieber nicht".