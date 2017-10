Idil Eser, die Frau auf den Bildern, ist eine der Amnesty-Mitarbeiterinnen in der Türkei, die mit anderen am 5. Juli inhaftiert worden ist und immer noch in Haft sitzt. Sie hatte am 14. Oktober Geburtstag. Die Weidener ai-Gruppe hat deshalb bei der letzten Sitzung ein Foto aufgenommen, mit dem laut Vorsitzendem Veit Wagner die Aufmerksamkeit auf die dramatische Situation gerichtet werden soll. Die Idee von Amnesty ist, ihr mit diesem Foto sozusagen zum Geburtstag zu gratulieren und gleichzeitig die Öffentlichkeit auf diese Haft und die absurden Vorwürfe der türkischen Regierung hinzuweisen. Idil Eser ist Direktorin der türkischen Amnesty-Sektion. Gegen sie wird wegen "Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung" ermittelt. "Das entbehrt jeder Grundlage." Bild: exb/Veit Wagner