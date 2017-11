Eine Unbekannte ist am Freitagabend in ein unversperrtes Haus in der Galgenbergstraße eingebrochen. Ein heimgekehrter Bewohner verschloss die Haustüre - und die Frau musste einen anderen Mieter bitten, sie rauszulassen.

Laut Polizeibericht verschaffte sich am Freitag, zwischen 18.20 Uhr und 18.45 Uhr, eine unbekannte Frau Zugang in ein unversperrtes Haus. Während sie in dem Gebäude in der Galgenbergstraße war, verschloss ein heimgekehrter Bewohner die Türe.Weil ihr der Ausgang versperrt war, musste die Frau einen Hausbewohner ansprechen und ihn zu bitten, die Türe für sie zu öffnen. Nachdem sie von dem zunächst arglosen Mieter ausgelassen worden war, wurde auf dem Dachboden des Hauses ein offensichtlich durchwühlter Kleiderschrank entdeckt. Auch in einem Büro in dem Anwesen fanden sich Hinweise, dass sich dort jemand unbefugt aufgehalten hatte.Schließlich fand sich im Eingangsbereich eine Tüte mit Kleidung, die eindeutig aus dem durchwühlten Schrank stammte. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannte in dem Haus auf Beutezug war. Offenbar nahm sie aber nichts mit.Die junge Frau wird wie folgt beschrieben: 165 cm groß, Mitte 20, schlank mit südländischem Aussehen. Sie hatte braune, lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren und fuhr mit einem älteren Damenfahrrad davon.Hinweise, die zur Ermittlung der jungen Frau führen könnten, werden von der Polizeiinspektion Weiden unter Telefon 0961/401-0 entgegengenommen.