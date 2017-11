Ein Kunde einer Drogerie in der Max-Reger-Straße hat am Dienstag versucht, ein Parfüm im Wert von 115 Euro zu stehlen. Als er aufflog, wurde er aggressiv.

Der 39-Jährige war einer Angestellten laut Polizeibericht sofort verdächtig vorgekommen. Sie hatte den Mann gegen 15.20 Uhr dabei beobachtet, wie er das Parfüm nahm und ruhigen Schrittes Richtung Ausgang der Drogerie ging - ohne zu bezahlen.Die Angestellte folgte dem Mann, sprach ihn vor der Türe an und bat in zurück ins Geschäft, so die Polizei. "Nun steigerte sich der Unmut des Ladendiebes, bis er das Diebesgut zu Boden warf und zerstörte", heißt es in dem Bericht. Der Mann sei so aggressiv geworden, dass ihn mehrere Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten mussten. Nun muss sich der Mann wegen Ladendiebstahls verantworten.