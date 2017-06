Eine 47-jährige hat laut Polizeiangaben auf mehreren Diebeszügen Waren im Gesamtwert von mehr als 600 Euro erbeutet. Betroffen waren diverse Geschäfte in Weiden und vermutlich in Floß.

Auf die Schliche kam ihr die Polizei am Dienstag gegen 14:50 Uhr: Da löste der Alarm am Ausgang eines Drogeriemarktes in der Neustädter Straße aus. Das bemerkte ein Polizeibeamter, der dort in seiner Freizeit einkaufte. Er sprach die Frau nach dem Durchschreiten der Alarmanlage an und forderte sie zum Stehenbleiben auf. Als sie dem nicht nachkam, wies er sich als Polizeibeamter aus und hielt sie an. Die Frau versuchte, sich loszureißen und stieß den Beamten weg. "Diesem gelang es dennoch, sie festzuhalten und ins Büro der Marktleitung zu bringen", sagt Polizeihauptkommissar Markus Drlicek. "Dort stellte sich heraus, dass die Frau Kosmetika im Wert von circa 200 Euro in ihrer Tasche an der Kasse vorbeigeschmuggelt hatte."Die Polizei durchsuchte das Zimmer der 47-Jährigen, die im Landkreis Neustadt/WN seit circa acht Wochen einer Beschäftigung als Hilfskraft nachgeht. Dabei entdeckten die Beamten neben diversem Modeschmuck noch Parfums und Spirituosen im Gesamtwert von 600 Euro. Die Frau konnte laut Drlicek das Eigentum an den Waren nicht schlüssig nachweisen und gab außer dem Schmuck-Diebstahl auf Vorbehalt auch nichts zu. "Die PI Weiden versucht nun zu ermitteln, wie und wo die Beschuldigte in den Besitz der Waren gekommen ist", sagt Drlicek.