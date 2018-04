Gerüchte verbreiten sich manchmal schneller als Fakten. Derzeit macht in der Facebookgruppe "Du bist eine echter Weidner wenn ..." eine Nachricht über gestohlene Fahrräder die Runde,

Es würden "gezielt von gewissen Asylbewerbern hochwertige Räder in Weiden und Umgebung geklaut", heißt es dort. Und weiter: "Erst gestern sind wieder 8 Fahrräder von der Polizei konfisziert worden." Die Polizei in Neustadt/WN, zuständig für den Ort an dem sich vermeintlich der Handel mit den gestohlenen Fahrrädern abgespielt hat, kann allerdings weder den Vorfall noch einen derartigen Einsatz bestätigen.Polizeihauptmeister Mario Schieder von der Polizeiinspektion in Weiden, die für die Konfiszierung zuständig gewesen wäre, verweist die Nachricht klar in den "Bereich der Fabel". Derzeit gebe es keine Meldungen und Vorgänge zu so einem Fall. Auch über Fahrräder, die aufgrund dieses Vorfalls im Asylbewerberheim gefunden worden seien, ist nichts bekannt. Eine klare "Ente", so Schieders Bewertung des Facebook-Postings.