Der Oberarzt der Notaufnahme am Klinikum Weiden, der wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen vom Landgericht Magdeburg verurteilt wurde , ist zwar suspendiert. Trotzdem sagt Kliniken-Chef Josef Götz: "Die Diskussionen um ihn nehmen weiter breiten Raum ein."

Zuletzt in der Aufsichtsratssitzung der Kliniken Nordoberpfalz AG. "Wir fahren hier eine klare, harte Linie, eine Null-Toleranz-Linie", sagt Vorstand Josef Götz. "Denn für Kindsmissbrauch gibt es keine Entschuldigung." Soweit seien sich alle einig.Trotzdem blieben Fragen. Und zwar an die Staatsanwaltschaft Magdeburg. Die zentrale lautet laut Götz, warum die Kliniken AG weder nach der ersten Verurteilung des Oberarztes im November 2016 noch nach dem Berufungsurteil gegen ihn am Buß- und Bettag informiert wurde. "Unsere Anwälte sind eingeschaltet. Wir wollen von dieser Stelle wissen, warum wir als Kliniken-AG nicht über die Vorfälle informiert worden sind. Das kann doch nicht sein." Vielleicht gebe es Gründe. "Diese wollen wir dann aber auch kennen."Gute Nachrichten hat Götz auch. Etwa die, dass die Abteilung Onkologie der Medizinischen Klinik I ab Januar mit Dr. Werner Heinz als Leitenden Arzt verstärkt wird. Den Privatdozenten von der Uniklinik Würzburg brauche es, "weil die Verfahren in diesem Bereich immer differenzierter werden", sagt Götz. Und: "Dr. Heinz bringt derart viel an fachlichem Know-how mit, dass er eine absolute Bereicherung für die Patienten in der Region ist."In Sachen Ergebnishochrechung mit Stand September 2017 kann der Klinikenvorstand ein wenig Entwarnung geben. Demnach hat sich das voraussichtliche Defizit der Kliniken Nordoberpfalz für 2017 von 2 auf 1 Million Euro halbiert, "weil wir entsprechende Maßnahmen ergriffen haben". Zum Beispiel seien nicht allzu dringende Instandsetzungsmaßnahmen oder Nachbesetzungen von Stellen ins Jahr 2018 verschoben worden. "Zusätzlich konnten wir unsere Erträge steigern, indem wir den Medikamentenverkauf an niedergelassene Apotheken angekurbelt haben."Das noch verbleibende Defizit rührt laut Götz schlicht von den gestiegenen Personalkosten her. Schließlich habe die Kliniken Nordoberpfalz AG die neue Entgelttabelle für den öffentlichen Dienst umgesetzt. Die Folge: Die um 3,5 Prozentpunkte gestiegenen Personalkosten (140,6 Millionen Euro und damit ein Plus von 4,8 Millionen Euro) fressen die im Vergleich zum Vorjahr um 1,16 Prozentpunkte oder 3,4 Millionen Euro gesteigerten Erträge (2017: 212,6 Millionen Euro) auf. "Was bleibt, sind nicht gedeckte Personalkosten um 2,5 Millionen Euro", sagt Kliniken-Vorstand Josef Götz.