Begeisterte Schülerforscher trafen sich am Samstag an der Universität Bayreuth zum Regionalwettbewerb des bundesweiten Physik-Turniers "GYPT" (German Young Physicists' Tournament). Zwei Augustinus-Gymnasiasten waren dabei: Leon Galbakiotis mit seiner Arbeit zur Gewichtsmessung einer auslaufenden Sanduhr und Adrian Stangl aus Kemnath, der sich mit der Curie-Maschine befasst hatte.

Sie präsentierten ihre neuesten Ergebnisse bei einem "hochkarätigen Wettbewerb", wie zwei Jury-Mitglieder betonten: Der nationale Wettbewerbsleiter von "GYPT", Florian Ostermeier aus Ulm, und Physik-Professor Walter Zimmermann von der Universität Bayreuth. Die Schüler diskutierten beim Wettbewerb ihre Ergebnisse, eloquent, engagiert und kontrovers in englischer Sprache untereinander sowie vor und mit einer sechsköpfigen Fachjury.Leon Galbakiotis qualifizierte sich dabei für die Endrunde der Deutschen Physik-Weltmeisterschaft vom 16. bis 18. Februar im Physikzentrum der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Bad Honnef bei Bonn. Dort werden mehr als 100 weitere physikbegeisterte Jungforscher aus ganz Deutschland erwartet, die in mehreren Runden gegeneinander antreten müssen. Bei dieser Endrunde werden die besten fünf für die deutsche Nationalmannschaft ausgewählt. Diese vertritt Deutschland bei der Physik-Weltmeisterschaft für Schüler "IYPT" (International Young Physicists' Tournament) im Juli in Peking. Leon wird sich auch auf den Wettbewerb in Bad Honnef am Bayreuther Standort des TAO-Schülerforschungszentrums (SFZ) Oberfranken an der Uni Bayreuth vorbereiten. Dort werden die Beteiligten von den Physik-Vizeweltmeistern 2016 und ehemaligen Augustinus-Schülern, Fabian Eller und Jonas Landgraf , beide sind inzwischen Physikstudenten an der Uni Bayreuth, sowie von Professor Zimmermann betreut.Was die Teilnehmer an bei der Schülerforschung lernen, hat nicht nur mit Naturwissenschaft zu tun. Sie lernen dort auch ihre Ergebnisse eloquent in englischer Sprache darzustellen, zu diskutieren und zu verteidigen. "Manchmal ist eine Situation bei einem Forschungsprojekt total verfahren. Modell und Messung passen einfach nicht zusammen", sagt Jonas Landgraf. "Die Schüler lernen dann dranzubleiben. Im Leben gibt's wie in den Schülerforschungsprojekten oft nicht nur einen Lösungsweg. Wenn sie sagen 'Ich hab's anders erwartet', und trotzdem weitermachen, haben sie viel gelernt", meint Professor Zimmermann.