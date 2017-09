"Gut ausgebildete und motivierte Kolleginnen und Kollegen sind die Basis für unsere erfolgreiche Arbeit", sagte Thomas Würdinger, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Weiden, als er die neuen Nachwuchskräfte Caroline Egerer, Luisa Engelmann, Despina Schreml, Eva Schricker, Lisa-Marie Zahn und Theresa Süß begrüßte. Sie machen entweder eine Ausbildung oder ein duales Studium. Es wartet in den kommenden drei Jahren eine vielseitige Ausbildung. Mit Seminaren und dem Berufsschulbesuch in Sulzbach-Rosenberg oder einem umfangreichen Studium in Mannheim. Bild: exb