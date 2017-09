Herzlich willkommen in der Samhammer AG, hieß es am Freitag für sechs junge Menschen. Die Azubis Ramil Dukart, Jasmin Amann, Dominik Fuchs, Sandro Caloiero, Alina Schwarz und Marlen-Sophie Pfetzing starten in den Ausbildungsberufen IT-Systemelektroniker, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Fachkraft für Lager und Logistik und Kauffrau für Dialogmarketing in das Arbeitsleben.

Um den Auszubildenden den Einstieg zu erleichtern und den Teamgedanken zu stärken, stehen die ersten Tage im Zeichen des Kennenlernens. Bei Ausflügen und Teamaufenthalten lernen die Auszubildenden ihre Ausbilder, Azubi-Kollegen und das Unternehmen kennen, in dem sie die nächsten Jahre verschiedene Abteilungen durchlaufen werden.