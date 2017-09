Eine junge Frau und zwei junge Männer starteten am 1. September bei der AOK in Weiden ins Berufsleben. Die Azubis werden zu Sozialversicherungsfachangestellten ausgebildet. Sie durchlaufen alle Fachbereiche sowie Abteilungen und erwerben dadurch ein umfangreiches Fachwissen über alle Bereiche der Kranken- und Pflegeversicherung. "Wir sehen in der fachlich fundierten Ausbildung unserer jungen Mitarbeiter die Voraussetzung für einen kompetenten und kundenorientierten Beratungsservice vor Ort", sagte Thomas Knöbl, Bereichsleiter Verwaltung der AOK Weiden.

Im Verantwortungsbereich der AOK-Direktion befinden sich derzeit acht Menschen in Aus- oder Fortbildung. Landesweit sind über 210 neue Azubis eingestellt worden.