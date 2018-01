In Weiden ging es am Wochenende rund. Sowohl in der Nacht auf Samstag als auch in der Nacht auf Sonntag kam es zu schlagkräftigen Auseinandersetzungen unter Nachtschwärmern.

Los ging es am Samstag, 6. Januar, gegen 04.15 Uhr in einer Disco. Laut Angaben der Polizei schlug eine 20-jährige aus Weiden ihrer 21-jährigen, ebenfalls aus Weiden stammenden Gegnerin aus bislang unbekanntem Grund mit der Faust ins Gesicht. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich die Beschuldigte. Da es sich um eine „alte Bekannte“ der 21-Jährigen handelte, wie die Polizei weiter schreibt, steht deren Identität fest. "Es ist nicht auszuschließen, dass wieder einmal Alkohol im Spiel war, ein Test bei der Geschädigten verlief auf jeden Fall positiv", heißt es im Bericht.Am Sonntag gegen 5.30 Uhr entwickelte sich dann der Streit zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 34-jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Laut Polizei griffen am Ende fünf Personen den 34-jährige ebenfalls vor einer Disco an. Nur einer der Angreifer, ein amtsbekannter 25-jähriger Weidener, konnte bislang ermittelt werden.