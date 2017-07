Es ist sechs Jahre her, als in mir meine Bauern-Gene durchblitzten. Der Rasen vor unserem Haus war mir zu trostlos geworden, bei einer Umgestaltung des Vorplatzes ergriff ich meine Chance - und zu Spaten und Rechen. Seitdem pflanze ich. Und liebe mein kleines Gärtchen. Und das hat nun unerwartet Zuwachs bekommen. Zum wiederholten Mal.

Denn plötzlich stand ein eingetopftes Bäumchen vor unserer Haustür. Entdeckt habe ich es, als ich kurz nach 6 Uhr vor die Haustür trat, um die Zeitung aus dem Briefkasten zu holen. Da stand es und ließ das Gefieder ein wenig hängen. Mir war, als ob der kleine, ein wenig zerzauste Baum auf mich wartete.So hatte es der Vorbesitzer vermutlich geplant, als er sein Bäumchen vor meiner Tür ausgesetzt hat. Er mag sich erinnert haben an die "Guerilla-Gardening"-Aktion am Rehbühl, als eine Frau im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses ein Stück Rasen gekapert hatte und es seitdem mit Büschen und Blumen bepflanzt, düngt, wässert, beschneidet, hegt und pflegt. Zur Freude zahlreicher Anwohner, die immer wieder stehen bleiben, sich am Beet erfreuen und plaudern.Aber zurück zum einsamen Bäumchen vor meiner Haustür: 2016 hatte schon einmal jemand anonym eine Pflanze in meinem Mini-Garten abgelegt. Ich pflanzte sie ein. Seitdem wächst und blüht sie. Auch darüber habe ich am Zaun oft mit Anwohnern geplaudert. Vielleicht hat sich die Geschichte herumgesprochen und jemand setzt jetzt großes Vertrauen in mich, dass es sein Bäumchen bei mir gut haben wird. Ich habe es jedenfalls in einen größeren Topf umgepflanzt. Die weitere Verbindung zwischen uns muss jetzt wachsen.