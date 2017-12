(exb/olr) Die Ausnüchterungszelle bei der Polizeiinspektion in der Regensburger Straße war am Wochenende eine "gut gebuchte" Adresse. Jüngster Gast: eine 21-jährige Weidenerin. Ohnehin: Die jungen Damen schenkten sich am Wochenende nichts.

Die junge Frau hatte am frühen Samstagmorgen vor einer Disco in der Fußgängerzone andere Nachtschwärmer angepöbelt. Die Polizei nahm die volltrunkene 21-Jährige mit zur Wache. Am Vormittag wurde die Frau wieder auf die Straße gesetzt. Ebenfalls volltrunken: Ein 32-jähriger Weidener, der gegen 2 Uhr auf dem Gelände eines Umspannwerkes in Rothenstadt aufgegriffen wurde, wo er sich verirrt hatte. Er wurde seiner Frau übergeben, die bereits auf ihn wartete und laut Polizei "Sanktionen" ankündigte.Ein 47-Jähriger aus Weiden durfte wiederum seinen Rausch in Ruhe ausschlafen: in der Zelle der Polizei. Er war am Freitag gegen 15 (!) Uhr mit 2,8 Promille in Gewahrsam genommen worden, weil er in der Max-Reger-Straße herumtorkelte. Um weitere Gefahren zu verhindern, nahm ihn die Strafe mit zur Wache.Vier junge Damen teilten Samstagfrüh aus: Ganz schön einstecken musste dabei eine 18-Jährige am frühen Samstagmorgen vor einer Disco in der Fußgängerzone. Erst schlug ihr eine 22-Jährige aus Weiden mit einem Gipsarm mehrmals auf den Kopf. Gegen 2 Uhr wurde deshalb die Polizei gerufen. Die 22-Jährige wird wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Zuvor hatte die 18-Jährige schon eine "Watsch'n" verpasst bekommen. Täterin war in diesem Fall eine 20-Jährige, gegen die auch wegen Körperverletzung ermittelt wird. Eine 17-Jährige wird im gleichen Fall wegen Beleidigung angezeigt.