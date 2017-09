Das Gesundheitszentrum in Weiden zeigt 77 Werke eines regionalen Künstlers. Die Gemälde von Viktor Volodarsky bringen eine neue Atmosphäre in das Wartezimmer.

Die neue Ausstellung setzte die Reihe "Kunst im KfH-Gesundheitszentrum" Am Orthegelmühlbach fort. Regelmäßig stellen dort regionale Künstler aus. "Patienten und Mitarbeiter freuen sich immer wieder über die neuen Bilder, denn sie bringen Abwechslung und eine angenehme Atmosphäre in unsere Behandlungsräume", sagt Dr. Franz Hermann Beckmann, leitender Arzt des Gesundheitszentrums.In der Ausstellung stellt der in der Ukraine geborene und seit 2002 in Weiden lebende Künstler Viktor Volodarsky 77 seiner Werke mit unterschiedlichen Maltechniken aus. Das Spektrum seiner Kunst reicht von einerseits farbenfrohen über melancholisch anmutende Landschaftsgemälde und detailreiche Wandmalerei bis hin zu grafischen Werken. Ganz unterschiedliche Themen verarbeitet er darin. Urbane Landschaften sind zu sehen, aber auch Tiere oder Figuren aus der griechischen Mythologie. Die Ausstellung von Viktor Volodarsky ist bis Ende Dezember jeweils montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, sowie montags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr in den KfH-Gebäuden Am Orthegelmühlbach in der Anmeldung und im Wartebereich zu besuchen. Die Exponate werden auch zum Kauf angeboten. Der Eintritt ist frei. Fachärztin Liubov Kulesh begrüßte zur Ausstellungseröffnung den Künstler mit Gattin Olena sowie das KfH-Team mit Fachärztin Margarete Marbach, Lucia Dötsch und Christine Stahl.