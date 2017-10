Der Spätsommer gibt noch eine kleine Zugabe. Kühle Temperaturen, Dunkelheit, Regen und Wind warten schon. Da will keiner freiwillig vor die Tür. Was gibt es da Schöneres als einen gemütlichen Platz am Kamin? Fachleute aus der Region geben Rat, wie man die kalte Jahreszeit am Ofen unbeschwert genießen kann.

Weiden/Neustadt. (pdtr) Schlechter Brennstoff oder falsches Heizen kann zu Versottung und Kaminbrand führen. Dann steht häufig eine teure Kaminsanierung an. Am 31. Dezember endet die Austauschfrist für alle Öfen, die zwischen 1950 und 1985 gebaut wurden. "Diese Feuerstellen müssen bis dahin stillgelegt, nachgerüstet oder ausgetauscht werden", erklärt Kaminkehrermeister Manuel Schätzler aus Weiden.Aller Anfang ist der richtige OfenEgal, ob es der erste im Haushalt ist oder ein Kaminofen ausgetauscht werden muss. Die Auswahl und die Qualitätsunterschiede sind groß, sagt Naser Makolli, Geschäftsführer der Firma Lindner in Pressath. Makolli empfiehlt Qualität: "Natürlich kann man sich einen billigen Kaminofen kaufen. Dass von diesen Öfen nicht selten Gefahren ausgehen, sollte den Kunden aber bewusst sein." Viele billige Öfen würden extrem heiß. Da bestehe nicht nur Verletzungsgefahr: "Das ist buchstäblich brandgefährlich." Zudem sei bei diesen Geräten auch die Speicherleistung gleich Null. Wenn der Ofen ausgebrannt ist, ist die Wohnung auch schon wieder kalt. Sein Rat: "Lieber einmal ein bisschen mehr investieren, aber dann lange Freude haben."Der Brennstoff ist entscheidendNicht nur der Ofen, sondern auch das Heizmaterial ist entscheidend, weiß Michael Gmeiner, Geschäftsführer des Holzhandels Gmeiner in Pirk. Er weiß: "Die größten Fehler werden beim Holz gemacht." Es müsse vernünftig abgelagert werden und trocken sein. "Feuchtes Holz hat einen schlechten Brennwert, es ist sogar verboten, feuchtes Holz zu verheizen." Auch die Größe der Scheite sei wichtig. "Wenn das Holz professionell vorbereitet ist, dann wird das Heizen zum Kinderspiel."Korrekt lagern und anheizenKaminkehrermeister Schätzler verrät, dass gutes Holz nur gut bleibe, wenn es richtig gelagert werde. "Das Holz muss vor Regen und Schnee geschützt werden, gestapelt an einem luftigen Ort, ohne Kontakt mit feuchten Flächen." Selbst bei gutem Brennholz sei das Anheizen oft das Problem. Dünn gespaltetes Holz erreiche bei guter Luftzufuhr schnell eine hohe Temperatur. "Sobald genug Glut vorhanden ist, kommen größere Scheite ins Feuer. Zu große Scheite sind aber auch schlecht. Tipp des Fachmanns: "Lieber kleine Stücke und häufiger nachlegen. Das verringert die Emissionen und steigert die Effektivität.""Heizen mit Kohle und Holz erhöht zwar die Brenndauer, bringt aber mehr Ablagerungen mit sich", warnt der Kaminkehrermeister. Rauchgas bei Kohleverbrennung kondensiere früher im Kamin, manchmal sogar schon im Ofenrohr. Das kann zu einer Versottung führen, oder es tritt Kondensat aus den Rohrverbindungen aus: "So entstehen Flecken, und das stinkt."Kleine Fehler beim AusbrandWichtig sei weiterhin der Ausbrand. Die Luftzufuhr dürfe dabei nicht komplett geschlossen werden, sonst entsteht ein Schwelbrand. Das bedeutet einen Anstieg der Emissionen und die Gefahr einer gefährlichen Verpuffung.Ausnahmen für die AustauschfristZu den Austauschfristen: Laut Schätzler können historische Öfen vor 1950 und Holzherde bleiben. Wer nur mit Kachelofen heizt, kann diesen auch weiter betreiben. Zusätzlich ist bei vielen Betroffenen die Nachrüstung spezieller Filter möglich. So kann der alte Ofen bleiben.