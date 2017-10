Nach dem Besuch einer Gruppe des Augustinus-Gymnasiums in Italien dürfen nun 25 italienische Jugendliche die Oberpfalz entdecken. Die 16-Jährigen kommen vom Liceo Ginnasio Giacomo Leopardi der italienischen Partnerstadt Macerata. Die Stadträte Reinhold Wildenauer und Gisela Helgath, Norbert Wittmann vom Verein Weidener Städtepartnerschaften und stellvertretende Schulleiterin Edith Lippe begrüßten die Gäste in der Kantine des Klinikums. Den Abend organisierte Susanne Hirmer (rechts) vom Kulturamt. Nicht nur die 25 italienischen, sondern auch 26 Augustinus-Gymnasiasten wurden bewirtet. Über Präsente freuten sich die italienischen Betreuerinnen Milvia Marincioni und Margherita Apolloni. Die Schüler werden in den kommenden Tagen einiges erleben. Neben Unterricht mit der Partnerklasse stehen Ausflüge zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, nach Nürnberg, Bayreuth und Prag auf dem Programm. Das Wochenende vor der Rückfahrt verbringen die Austauschschüler bei ihren Gastfamilien. Neben dem Kulturamt, das organisatorisch und finanziell unterstützt, wäre ohne die Gastfamilien ein solches Projekt unmöglich, erklärt Thomas Fink (links), der den Austausch betreut. "Es möchten auch immer wieder italienische Schüler ein ganzes Schuljahr in Weiden verbringen." Dafür werden Gastfamilien gesucht. Unkosten werden erstattet. Bild:Trott