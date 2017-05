Der Schlüssel steckt im Zündschloss. Wie von Geisterhand fällt die Autotür ins Schloss, der Wagen verriegelt sich. Die Oma steht davor, rüttelt an der Tür. Vergeblich. Im Wagen sitzt ihre zweijährige Enkelin, angeschnallt im Kindersitz. Die Sonne brennt.

"Immer mal wieder": Das Auto sperrt seinen Fahrer aus "Sie sind nicht die Erste, der das passiert", beruhigt die Frau der Werkstatt die Oma nach deren Klack-Erlebnis. Denn mit einem Klack ist es passiert: Der Schlüssel steckt, und das Auto sperrt den Fahrer aus. Da bleiben Fragen offen. Kfz-Meister Martin Regler beantwortet sie.



Wie kann es sein, dass ein Auto sich von selbst verriegelt?



Martin Regler: Das darf eigentlich nicht passieren. Aber das hat es immer mal wieder gegeben.



Was steckt dahinter?



Da liegt eigentlich immer irgendein Defekt vor. Vielleicht in der Zentralverriegelung. Das Auto muss auf jeden Fall überprüft werden. Das Problem daran ist, dass der Fehler zwar da ist, aber nicht immer auftaucht.



Im aktuellen Fall sperrte ein drei Jahre alter Kia seine Fahrerin aus. Sollte man diese Marke meiden?



Sie sind mit keiner Automarke vor solch einer Situation gefeit. Mir ist das auch schon passiert. Bei mir war's ein Volkswagen.



Wer zahlt die Seitenscheibe? Wer übernimmt die Kosten für den Auto-Check?



Die Seitenscheibe trägt die Vollkasko. Der Check fällt unter die Garantie. Zudem würde ich den Vorfall auch dem Hersteller melden. (mte)

Aus einem auf einem Parkplatz am Klinikum Weiden abgestellten Auto befreite die Feuerwehr am Dienstagvormittag ein zweijähriges Mädchen. Das teilte die Polizei mit. Was genau passiert war? Die Oma stieg aus, um den Parkautomaten zu füttern. Plötzlich hörte sie, wie ihre Fahrertür ins Schloss fiel. Die Oma konnte sie nicht mehr öffnen. Auch alle anderen Türen waren wie von Geisterhand verriegelt. Das Problem: Im Inneren des Wagens steckte vorne der Schlüssel im Zündschloss, hinten saß die kleine Selina angeschnallt im Kindersitz. Es war heiß.Davor stand die Oma aus Windischeschenbach, der Tränen in die Augen schossen: "Das ist mir noch nie mit diesem Auto passiert. Mir ist so schlecht geworden", erinnert sie sich am Mittwoch. Trotzdem handelte die Windischeschenbacherin sofort, hielt eine Passantin auf und bat um ihr Handy. Vergeblich. "Die Frau hatte es eilig." Da blieb der besorgten Oma nichts anderes übrig, als den nächstbesten Wagen zu stoppen. "Der Fahrer gab mir gleich sein Telefon. Meins lag ja im Wagen. Ich rief die Polizei.""Dann kam es mir wie eine Ewigkeit vor, bis Hilfe kam." Tatsächlich seien es höchstens sieben Minuten gewesen, in denen die Oma an der Autoscheibe lustige Faxen machte, um die Enkelin trotz der steigenden Temperaturen bei Laune zu halten. "Selina gefiel's, sie hat an ihrer Flasche genuckelt." Derweil hätten Profis mit Utensilien aus einem Koffer am Auto hantiert. Vergeblich. Der erst drei Jahre alte Wagen ließ sich nicht gewaltlos öffnen. Die Feuerwehr habe die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite einschlagen müssen, um das Mädchen zu befreien. "Da hat Selina kurz geweint. Sie ist erschrocken. Das war aber gleich wieder gut."Das Loch in der Scheibe aber klaffte weiter. Die Kosten trägt die Versicherung. "Wir haben Vollkasko. Aber das Fenster ist nicht so leicht lieferbar", weiß die Oma nach dem Werkstattbesuch. Also tuckerte sie am Dienstag mit 50 Sachen - "sonst zieht's ja zu sehr" - heim nach Windischeschenbach. Danach aß Selina und hielt unbeeindruckt von all der Aufregung ihren Mittagsschlaf.An diesem Donnerstag geht es für die Zweijährige wieder mit dem Wagen ins Sozialpädiatrische Zentrum am Klinikum. Diesmal aber meint die Oma: "Den Schlüssel zieh ich ab sofort immer ab. Der Technik kannst ja nicht trauen."