Aus einem auf dem Parkplatz des Klinikums Weiden geparkten Auto befreite die Feuerwehr Weiden am Dienstag ein 2-jähriges Mädchen. Das Auto hatte sich vorher trotz steckendem Zündschlüssel selbst verriegelt.

Die Mutter des Mädchens stieg am Dienstag gegen 10 Uhr aus, um ihre Tochter aus dem Auto zu nehmen. Trotz des Zündschlüssels, der im Zündschloss steckte, verriegelte der Pkw. Da das Fahrzeug in der prallen Sonne stand, rief die Mutter die Polizei und die Feuerwehr. Die Feuerwehr schlug das Fenster der hinteren Türe ein. Das Mädchen konnte so aus dem Wagen befreit und der Mutter wohlauf übergeben werden.