Nach einem Unfall mit Fahrerflucht sucht die Polizei in Weiden Zeugen. Ein Mann überquerte die Fahrbahn. Ein Autofahrer übersah wohl beim Abbiegen den Fußgänger, der sein Fahrrad schob. Nach der Kollision flüchtet der Autofahrer.

Gegen 13 Uhr kam es zum dem Unfall. Ein Mann überquerte an der Ecke Christian-Seltmann-Straße/Ecke Peuerlstraße die Fahrbahn und schob dabei sein Fahrrad. "Zu diesem Zeitpunkt nahte aus der Christian-Seltmann-Straße ein silberner Pkw, neueren Datums", berichtet Polizeisprecher Schieder. Von Pkw ist derzeit nicht mehr bekannt. Der Autofahrer bog nach links in die Peuerlstraße ab und übersah hier den Fußgänger. Der Fußgänger wurde offenbar mit der Pkw-Front erwischt und zu Boden geschleudert. Das BRK brachte den am Beim verletzten Mann in das Klinikum Weiden.Laut Polizei hielt der unbekannte Autofahrer kurz an, blickte zurück, stieg aber nicht aus und setzte schließlich seine Fahrt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, in Richtung Peuerlstraße/Rehbühl fort.Mehrere Autofahrer hielten bei dem Verletzten an, kümmerten sich um ihn und setzten dann ihre Fahrt fort. Von den Zeugen sind keine Personalien bekannt.Zeugen des Unfalls, sowie die Zeugen die anhielten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0961) 401-320 in Verbindung zu setzen. Der silberne Pkw dürfte im Frontbereich Schäden aufweisen.