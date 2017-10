Am Zebrastreifen an der Friedrich-Ebert-Straße konnte eine Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen. Deshalb holte sie am Montagmorgen einen Zehnjährigen vom Fahrrad, der gerade auf dem Weg zur Schule in die Pedale trat.

"Der Schutzhelm hat den jungen Mann wohl vor schlimmeren Verletzungen geschützt", heißt es dazu im Polizeibericht. Und das ist passiert: Gegen 7.45 Uhr fuhr der Zehnjährige mit seinem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße entlang. Zeitgleich steuerte eine 52-Jährige ihr Auto in derselben Straße stadtauswärts. Am Fußgängerüberweg nahe des Kindergartens St. Michael auf Höhe des Parkhauses wollte der Schüler mit seinem Rad plötzlich auf dem Zebrastreifen die Straße überqueren. Er fuhr laut Polizei "unvermittelt und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf den Zebrastreifen". Die Frau aus dem Raum Wernberg konnte ihren Wagen nicht rechtzeitig abbremsen. Er stieß gegen das Fahrrad.Dabei wurde der Junge von seinem Rad auf den Asphalt geschleudert. Er zog sich Prellungen zu und kam vorsorglich ins Klinikum. Dort soll er genauer untersucht werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.