Seit einem halben Jahrhundert geben sieben Mitglieder beim Automobil- und Touringclub (ATC im AvD) Gas. Für diese Treue erhalten sie Urkunden.

Bei der Hauptversammlung zeichnete der geschäftsführende Vorstand des ATC, Clemens Sammet, zusammen mit den Ehrengästen 14 weitere Mitglieder für langjährige Treue aus.Ein halbes Jahrhundert sind Hans Fritz, Werner Holl, Horst Maier, Georg Pößl, Berthold Roscher, Karl-Heinz Roth und Paul Teichmann dabei. 40 Jahre engagieren sich Anton Hechtl, Helmut Kellner, Walter Leupold, Otto Lobenz und Claudia Lochner. Geehrt wurden darüber hinaus Josef Faltenbacher, Martin Kunz, Klaus Schärl und Stefan Sternkopf für drei Jahrzehnte. Peter Opolka ist dem ATC seit 20 Jahren treu. Johann Bauer, Marcel Deuerling, Harald Schmid und Tobias Wichmann sind seit zehn Jahren dabei.Präsident Manfred Gärber freute sich, dass sich die finanzielle Situation weiter verbessert habe. Zudem harmoniere alles sehr gut: der Motorsport, die hervorragende Vereinsarbeit, engagierte Mitarbeiter in den Sparten und die viele Zuschauer bei den Veranstaltungen. "Wir sind ein Traditionsclub mit beachtlichem Stellenwert im Bereich des Motorsports. Beim Stoppelfeldrennen konnten wir an den Kindergarten in Erbendorf und die Feuerwehrjugend in Wildenreuth jeweils 650 Euro spenden", sagte Gärber.Der technische Vorstand Martin Regler berichtete über die Jugendveranstaltungen, den Kfz-Slalom, die Ausfahrten der Oldtimergruppe und das Abhalten des Parcours-Trainings. Höhepunkt waren die beiden Oldtimer-Veranstaltungen in der Fußgängerzone. Bereits zum zehnten Mal startete das Stoppelfeldrennen mit 80 Teilnehmern am Gramlhof. Auch das Kfz-Slalomrennen, heuer erstmals am neuen Festplatz, ging zum 10. Mal an den Start. Beim Weidener Seifenkistenrennen hatte sich der ATC eingebracht und auch im kommenden Jahr übernimmt der Verein Zeitnahme und Auswertung. Für die Motocross-Abteilung berichtete Max Weitensteiner. Stadtrat Karl-Heinz Schell dankte dem Verein stellvertretend für den Oberbürgermeister für das große Engagement.Abschließend verwies Sammet auf die erneute Teilnahme des ATC an den Retro-Classics in Nürnberg vom 8. bis 10. Dezember. Hier präsentiert sich der ATC mit einem Stand.