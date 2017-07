Weiden/Berlin. "Der einzige Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein", sagte der amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson im 19. Jahrhundert. Der Berliner Psychologe Dr. Wolfgang Krüger hat sich intensiv mit dem Thema befasst und darüber auch ein Buch geschrieben. Wir fragten ihn, was es heutzutage bedeutet, Freunde zu haben.

Es geht um das Gefühl, verstanden zu werden. Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Autor aus Berlin

Wolfgang Krüger: Freundschaft ist eine Sympathiebeziehung, in der ich über alles reden kann - auch über Ängste und peinliche Situationen.Wir leben in einer Blütezeit der Freundschaft! Seit Jahrzehnten herrscht Frieden, die meisten Menschen genießen ökonomische Sicherheit. Gleichzeitig ist die Bindung an die Herkunftsfamilie schwächer geworden. Diese kann generell schwierig sein, und wir suchen heute Beziehungen, in denen wir freier sind. Trotzdem haben in einer Umfrage 60 Prozent gesagt, dass sie glauben, ihre Freundschaften zu vernachlässigen.Es gibt natürlich äußere Lebensumstände, die es schwierig machen, Freundschaften zu pflegen. Zwischen 35 und 45 Jahren etwa sind viele mit Familie und Beruf sehr eingespannt. Trotzdem - ich sage den Leuten immer: Wenn sie Zeit haben, einmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, dann können sie sich auch einen Abend pro Woche Zeit für ihre Freunde nehmen.Das Internet erleichtert sicher das Organisieren von Freundschaften. Es ist sehr schön, dass man damit viele Freunde erreicht. Wenn aber jemand schreibt, er hat 200 Freunde, dann ist das eher am Rande der Komik. Wahre Freundschaft ist im Grunde etwas Altmodisches, bei dem es um Geduld geht. Es ist eine Beziehung, in der man sich nahekommt und versteht.Wir haben sicher alle ganz unterschiedliche Neigungen und Temperamente, aber jeder Mensch braucht Freunde! Es geht um das Gefühl, verstanden zu werden. Das ist besonders in Krisenzeiten wichtig. Dass nicht alle Freundschaften gleich sind, hat schon Aristoteles vor über 2000 Jahren festgestellt. Modern ausgedrückt gibt es Freizeitfreundschaften, bei denen man zum Beispiel gemeinsam Sport treibt. Dann gibt es die Zweckfreundschaften, aus denen man einen Nutzen zieht. Und schließlich die wahren Freundschaften, wo man sich auch intime Dinge mitteilt. Das sind dann die Herzensfreunde, die man in einer Krise auch noch um Mitternacht anrufen kann.Am leichtesten ist es, sich einer Gruppe anzuschließen, mit der man ähnliche Interessen teilt, etwa einem Sportverein oder Chor. Man kann auch im Internet nach einem Netzwerk suchen. Wir finden Freunde meistens in Gruppen, es dauert aber mindestens ein Jahr, bis sich zu einem Menschen eine Vertrauensbeziehung entwickelt. Die meisten sind da eher zurückhaltend - es braucht Mut: Der Moment, in dem man mehr über sich erzählt, der ist dann die Geburtsstunde der Freundschaft.Das Wichtigste ist erst mal, die Freundschaft lebendig zu halten. Ich persönlich stelle dazu öfter ungewöhnliche Fragen, etwa ob die Freunde glücklich sind oder ob sie ihre Jugendziele erreicht haben. Man muss aber auch Freundschaft mit sich selbst schließen, um sozusagen einen inneren Resonanzboden zu haben. Dafür braucht es Zeit, um innezuhalten und für sich selbst zu klären, wer man eigentlich ist. Freundschaft sollte dabei immer ein Gespräch sein, wo ich schaue, was ist angebracht - man kann den anderen nämlich mit dem Erzählten auch massiv überfordern. Allerdings haben wir in Deutschland eher das Problem, dass wir zu wenig von uns erzählen. Und das ist schade, weil Freundschaften ja sehr entlastend sein können!Nein. Dass Freunde verloren gehen, ist ganz normal. Innerhalb von sieben Jahren scheitern 50 Prozent aller Freundschaften. "Durchschnittsfreunde" sind meist leicht zu ersetzen - wenn es sich um Herzensfreunde handelt, ist das eher tragisch. Eine intensive Freundschaft zu verlieren, ist doch ein herber Verlust, wenn man ihn auch akzeptieren muss. Liegt ein Konflikt zugrunde, würde ich deshalb immer versuchen, dass man ihn klären kann. Ansonsten sollte man Freundschaften lieber auslaufen lassen, statt "verbrannte Erde" zu hinterlassen.Buchtipp: Freundschaft: beginnen, verbessern, gestalten, Taschenbuch: 9,90 Euro, Kindle Edition: 5,99 Euro