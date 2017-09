Babyboom am Klinikum Weiden hält an

Gerade ein paar Tage alt, aber schon voll im Mittelpunkt: Coralie kam am Mittwoch, 13. September, um 4:40 Uhr auf die Welt – als 1.000 Baby des Jahres 2017 im Klinikum Weiden.

Coralie ist aber nur ein Beispiel für den Babyboom, der am Klinikum Weiden derzeit herrscht. „Wir hatten schon im vergangenen Jahr mehr Geburten als im Vorjahr und werden diese Zahl in diesem Jahr wohl wieder übertreffen“, so Dr. Albert Roßmann, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Gynäkologie. Ende August waren es schon rund 30 Babys mehr als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1.354 Babys im Klinikum Weiden geboren.Coralie ist 53 Zentimeter groß und 3760 Gramm schwer. Mama Katharina, Papa Robert und der zweijährige große Bruder Christopher freuen sich über den Nachwuchs: „Mit zwei Kindern ist eine Familie jetzt einfach komplett.“