1943, Cottbuser Straße 9, Berlin. Ein Jugendstilhaus in Kreuzberg. Hier wohnt Familie Nehmann mit den Kindern Klaus (5), Bärbel (6) und Jürgen (7). Über der Hauptstadt toben apokalyptische Luftangriffe. Bärbel Nehmann, heute Buhle, erinnert sich: "Wir saßen im Keller und über uns hat es gekracht. Wir haben nur noch geschrien." Klaus und Bärbel, heute 79 und 80 Jahre, ringen noch heute um Fassung. "Ich wünsche das keinem Kinde", sagt Klaus Nehmann. "Ich hatte nach Jahren noch Alpträume", sagt Bärbel.

1943: Ankunft in Bayern

1945: Hunger auf Rügen

1954: Das Wiedersehen

1961: Hinter der Mauer

Oben kracht's. Im Luftschutzkeller rieselt der Putz. Hunderttausende in Berlin werden obdachlos. Zehntausende verlieren ihr Leben. Und immer ist klar: Die Keller sind nicht bombensicher. "Bei einem Treffer wären sie eingestürzt", sagt Bärbel Buhle. Abends die Sirenen, die Scheinwerfer, der Sprint über den Hof die Treppen hinunter in den brüchigen Keller. 1943 entscheiden sich die Nehmanns zu einem folgenschweren Schritt. Das Ehepaar trennt sich. Bärbel wird im Rahmen der Kinderlandverschickung vom Vater nach Weiden zu Tante und Onkel gebracht. Die Buben Klaus und Jürgen ziehen mit der Mutter auf Rügen zum Onkel, einem Schneidermeister.Bärbel ist sechs Jahre alt, als ihr Leben diese Wendung erfährt. Sie hat ihren riesigen Puppenwagen dabei, mit Puppe und all ihrer Kleidung darin. Vom Weidener Bahnhof geht sie mit ihrem Vater in den Pressather Wald. Von dort fragen sie sich zur Nehmann-Siedlung durch. So wird damals der Brandweiher genannt. Großonkel Andreas Nehmann besitzt dort Grund. Tante Elsa (geborene Nehmann) und Fritz Schulz haben hier gebaut. Die Nehmanns sind die ersten Siedler am Brandweiher. Es ist schon dunkel, als der Bankangestellte mit seiner kleinen blonden Tochter dort ankommt.Der Papa bleibt ein paar Tage, dann ist die sechsjährige Berlinerin allein in der Oberpfalz. Bei Onkel und Tante, die sie nie zuvor gesehen hat. Deren eigener Sohn wird mit 16 Jahren noch eingezogen. Die Tante ist streng. Die Kontaktaufnahme mit den Mitschülern in Neunkirchen braucht auch ein bisschen. Bärbel Buhle sieht das Positive. Hunde, Katzen, Hühner, Gänse, Enten, Schafe, ein großer Garten mit Erdbeeren. "Ich war froh, dass ich auf dem Land war." Die üppige Vegetation gefällt ihr. "Ich habe mich hier wohl gefühlt. Der ganze Brandweiher hat mir gehört. Das war mein kleines Paradies."Täglich stapft sie bei Wind und Wetter, auch durch tiefen Schnee, nach Neunkirchen in die Schule hoch. Durch den Wald singt sie, um die Angst zu vertreiben. Sie gewinnt Freundinnen, eine davon in Latsch, was den Heimweg um eine Schleife erweitert. "Und daheim hat dann die Tante geschimpft." Freilich gibt es auch in Weiden Luftangriffe. Dann läuft sie - der Tante und dem Onkel voraus - mit der stets gepackten Tasche mit dem Notwendigsten - in einen dichten Fichtenwald im Weidener Westen voraus. "Die Flieger sind drüber. Aber das war kein Vergleich zu den Berliner Bombennächten."Kriegsende. Ihre Mutter und die Brüder kämpfen auf der Ostsee-Insel Rügen ums Überleben. Herta Nehmann muss allein den Lebensunterhalt der Buben sichern. Die gelernte Schneiderin näht für Russen und Bauern. Der siebenjährige Klaus wird so mager, dass er in einer Klinik per Schlauch ernährt werden muss. "Ich hatte ewig Hunger. Es gab ja nichts." Die Frauen kochen im Waschkeller Sirup aus Möhren und Zuckerrüben, der auf dünne Brotscheiben gestrichen wird. In der Schneiderei lernt Herta Nehmann den Rügener Komponisten Willy Putzke kennen. Wie alle Männer wird dieser 1945 verhaftet und ins Lager "Fünfeichen" gebracht. Mit Kassibern hält sie Kontakt. Nach seiner Freilassung 1948 päppelt sie den schwerkranken Komponisten auf - und heiratet ihn 1949.Die Berliner Ehe mit Hans Nehmann wird 1949 endgültig geschieden. Der Bankangestellte ist in Berlin geblieben, nachdem er die Tochter in Bayern abgeliefert hat. Er hält den Kontakt zu seinen Kindern bis zu seinem Tod 1957. Die Buben sind in den Ferien oft bei ihm. Er fragt Klaus, ob dieser nicht lieber in West-Berlin leben möchte. Der schüttelt energisch den Kopf: Er ist ein Rügener.Und Bärbel ist eine Bayerin geworden. Sie ist neun Jahre, als der Krieg zu Ende geht. Sie macht ihre Schule, geht nach Almesbach als Geflügelzüchterin in die Lehre. Tante und Onkel wollen sie behalten - die Mutter will sie zu sich holen. Das juristische Tauziehen geht zugunsten der Weidener aus. Die Mutter ist auf Rügen in der Sowjetischen Zone. Die Post geht nicht immer durch. "Mutter hat ihr ja oft von Rügen aus geschrieben", sagt Klaus Nehmann. "Ich habe nichts bekommen", bedauert Bärbel.1954 klingelt es bei Schulzens am Brandweiher. Die 17-jährige Bärbel macht auf. Ein etwa gleichaltriger junger Mann steht vor der Tür, schlank wie sie selbst. "Wir kaufen nichts, wir brauchen nichts", habe sie gesagt und die Tür geschlossen. Heute lacht sie drüber. Der junge Mann blieb hartnäckig. Die Tante ließ ihn schließlich ein: Es war ihr ein Jahr älterer Bruder Jürgen aus Rügen, später selbstständiger Künstler in Leipzig. Auch ihr Vater kommt einige Male nach Weiden zur Tochter. Bärbel bleibt. "Ich wollte nicht mehr hoch." 1959 heiratet sie ihren inzwischen verstorbenen Mann Dieter, bekommt vier Söhne. Den Ältesten und Jüngsten nennt sie wie ihre verlorenen Brüder: Klaus, Peter, Rainer und Jürgen. Und gesteht: "Ich wollte eigentlich immer noch ein Mädchen."Ihre Mutter trifft Bärbel Buhle erst sehr viel später erstmals wieder: 1968, nach 25 Jahren. Es gibt Schwarz-Weiß-Fotos, welche die Großmutter aus dem hohen Norden zeigen, wie sie am Brandweiher im Planschbecken die Enkel badet. Es folgt ein Gegenbesuch auf Rügen. Der Chance einer wirklichen "Wiedervereinigung" fährt die große Politik dazwischen. Der Mauerbau. "Ab 1961 ging fast gar nichts mehr", sagt Klaus Buhle.Genau drei Mal sieht Klaus Buhle seine Schwester in den Zeiten des Kalten Krieges: 1984, 1987 und 1988. Jeder Besuch muss mühsam beantragt werden. Und schon das ruiniert dem Seemann die berufliche Laufbahn. 1984 wird ihm nach dem Antrag auf die Reise zur West-Verwandten sein Seefahrtbuch einkassiert. Vorher fuhr er über 30 Jahre zur See: Ostsee, Dänemark, Polen, Kiel, Hamburg. Das ist jetzt vorbei. Seinem Bruder Jürgen (2008 verstorben), dem Künstler, wird überhaupt kein Besuch bei der Schwester in Bayern gewährt. Man fürchtet, dass er bleibt.Nach der Wende haben die drei Geschwister einiges aufgeholt. Das Familienalbum füllt sich mit Bildern, auf die alle Angehörigen gepackt werden. Arm in Arm stehen die drei Geschwister am Ostseestrand. Die Mutter (an ihrem Lebensende 93 Jahre) spielt für die Familie am Klavier. Enkel kommen dazu, inzwischen Urenkel. Bärbel Buhle, die so gern ein Mädchen gehabt hätte, wird in der nächsten Generation reichlich entschädigt: Es sind fünf prächtige Enkeltöchter geworden. Sandra, Sabrina, Franziska, Katharina, Magdalena.Bärbel Nehmann, jetzt Buhle, blieb ihr Leben lang am Brandweiher. Mit ihrem Mann gründet sie den Siedlerverein. Die elf Schwarzbauten rund um die Nehmann-Häuser werden irgendwann nachträglich genehmigt. Pläne einer Umsiedlung, weil der Bundeswehr das Gelände gefällt, zerschlagen sich. Heute wohnt Bärbel Buhle da, wo sie 1943 als Sechsjährige mit einem Puppenwagen eintraf: am Brandweiher. Links und rechts von ihr leben die Söhne, die heute dem Siedlerbund vorsitzen. Zu ihrem 80. Geburtstag wurde jüngst im Garten ein Zelt aufgestellt. Bruder Klaus kam aus Rügen. Lebensgefährte Alois Grau feierte mit. Bärbel Buhle hat sich versöhnt mit ihrem Schicksal: "Ich habe mich durchgekämpft."

Das Bild zeigt Familie Nehmann Weihnachten 1942 in Berlin. Wenige Wochen später wird Bärbel (rechts) nach Weiden aufs Land geschickt. Auf den Krieg folgte der Kalte Krieg. Ihre Eltern und Brüder sollte sie erst Jahre später wiedersehen.