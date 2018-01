Zugegeben, wenn Campino von den "Toten Hosen" den Song "An Tagen wie diesen" von der Bühne röhrt oder das Lied durch die Fußballstadien dröhnt, hört sich das schon etwas anders an als bei Ingrid Neubert. Massentauglicher, männlicher. Aber den "Summertime Blues", den hatte Ingrid deutlich verlockender auf den Lippen als dies der berühmte Hosen-Mann oder Fan-Horden bewerkstelligen könnten.

Am Freitagabend standen die "BagRats" mit Ingrid auf der "Live Stage" im "Parapluie". Fünf "Beutelratten" aus Auerbach, die jede Menge Cover-Lärm verursachten, und mit einem riesigen Repertoire aus Rock, Funk und Soul überraschten. Nostalgisch berührte Zuhörer versanken in ihren weichen Sitzen und lauschten den Klassikern aus den vergangenen Jahrzehnten.Seit 30 Jahren sind sie zusammen: Georg Stauber und Harry Lang an Gitarre und Bass. Die Rattenfänger aus der West-Oberpfalz. Erwachsen geworden sind sie nicht. Dazu treibt sie der Spieltrieb zu sehr an. Etwas jünger: Alwin Merkl an den Drums und Manne Gilch an den Keys, der auch singen konnte, fast so gut wie Frontfrau Ingrid.Vereinzelt sind sie zwar schon in die Jahre gekommen, aber ans Aufhören denken? Nein, danke! So schlagen sich die "BagRats" nach wie vor und Lust versunken von einem Konzert zum anderen. Sorgen mit Hits von den Kinks, über die Stones und Deep Purple für Begeisterung, bis sich der "Smoke on the Water" verzogen hat.