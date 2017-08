Wer zum Arbeiten oder für einen Ausflug nach Nürnberg möchte, braucht ab Freitag viel Geduld. Vor allem Bahnfahrer. Sie müssen nämlich umsteigen.

Weiden/Amberg. (nt/az) Einen Monat lang nämlich ist die Bahnstrecke zwischen Amberg, Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg und Hartmannshof wegen Bauarbeiten unterbrochen. Das bedeutet: Aus der gesamten mittleren und nördlichen Oberpfalz können zwischen 11. August und 11. September keine Züge direkt nach Nürnberg fahren. Gleiches gilt für die Gegenrichtung.Wer auf der Verbindung Schwandorf-Nürnberg unterwegs ist, muss zwischen Amberg und Hersbruck in einen der Ersatzbusse umsteigen, wer von Weiden nach Nürnberg oder zurück will, muss auf dem Abschnitt Neukirchen-Hersbruck ebenfalls die von der Deutschen Bahn bereitgestellten Busse nehmen.Die Bahn hat sich für die Sommerferien ein großes Bauprogramm auferlegt. Im Lehental im westlichen Landkreis Amberg-Sulzbach - zwischen Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg im Osten und Hartmannshof im Westen - lässt sie auf einen Schlag fünf alte Bahnüberführungen erneuern. Kostenpunkt: rund sieben Millionen Euro, wie die Pressestelle der Bahn in München mitteilt. Die Baukörper wurden in vergangenen Wochen zum Teil neben der Strecke montiert und sollen während der Vollsperrung eingeschoben werden.Gleichzeitig werden dort für 3,7 Millionen Euro rund 7 Kilometer Gleise erneuert. Weil auf diesem Abschnitt die Regional-Express-Züge Nürnberg-Weiden als auch die Züge Nürnberg-Amberg-Schwandorf gemeinsam fahren, haben die Arbeiten Auswirkungen für Fahrgäste aus der gesamten Region. Sie müssen sich auf deutlich verlängerte Reisezeiten einstellen. Durch das Umsteigen in Busse dauert eine Fahrt von Weiden nach Nürnberg etwa 40 Minuten länger - und damit knapp zwei Stunden.Ähnlich geht es Reisenden auf der Amberger Strecke. Im Stadtbereich Sulzbach-Rosenberg erneut die Bahn 1800 Meter Gleis und saniert die Gleisbettung auf 1100 Metern. Zwischen Sulzbach-Rosenberg und Neukirchen müssen fast 1700 Meter Unterbau und rund 2800 Meter Gleise erneuert werden. Der Abschnitt zwischen Amberg und Neukirchen ist daher ebenfalls gesperrt. Die Kosten hier insgesamt: 4,3 Millionen Euro.Zwischen Amberg und Hersbruck fahren Express-Busse ohne Zwischenhalt (55 Minuten Fahrtdauer) und weitere Busse, die an allen regulären Bahnhöfen (Sulzbach-Rosenberg, Neukirchen, Etzelwang und Hartmannshof halten (rund 75 Minuten). Dadurch verlängern sich die Gesamt-Fahrzeiten entsprechend. Zwischen Neukirchen und Neustadt/WN beziehungsweise Weiden gelten bei den Zügen veränderte Fahrzeiten. Die Bahn hat den Ersatzfahrplan in ihre elektronische Fahrplanauskunft im Internet eingepflegt. Unter dem folgenden Link kann eine Fahrplan-Tabelle mit allen relevanten Daten heruntergeladen werden.___Weitere Informationen:https://bauinfos.deutschebahn.com/docs/bayern/infos/870_1108-11092017_fahrplan.pdf