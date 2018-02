Wirft man auf dem Siegerentwurf des Realisierungswettbewerbs "Wittgarten und Josef Witt-Platz" einen Blick über den "neuen Siechenweiher" hinaus, landet man bei einem Gebäude, beschriftet mit "Kino, Kulturzentrum" - direkt neben den Büros der Sparkasse.

"Ich schaffe es leider zu selten ins Kino", sagt Ludwig Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberpfalz Nord. Er kann dem Siegerentwurf interessante Ideen abgewinnen. "Im Sinne der Stadtentwicklung sehen wir positiv in die Zukunft", so Zitzmann. "Besonders für ein Kulturzentrum könnte ich mich begeistern. Ich fürchte, selbst wenn das Kino neben der Sparkasse wäre, würde ich es nicht öfter in einen Film schaffen." Baudezernent Oliver Seidel betont, die Ausschreibung sei ein Ideenwettbewerb gewesen: "Es steht noch nichts fest. Allerdings würde die Stadt es begrüßen, wenn diese zentrale Stelle öffentlichkeitsrelevant genutzt werden könnte."