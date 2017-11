"Suchen - Retten - Helfen": So lautet das Motto der BRK-Rettungshundestaffel. Besonders erfreulich war bei einem der 16 Einsätze im zu Ende gehenden Jahr: Hund "Jule" fand eine vermisste Person lebend. Sie konnte daraufhin gerettet werden.

Staffelleiterin Melanie Dirscherl berichtete beim Jahresabschluss ihrer Einheit von den langen, mühsamen Trainingseinheiten, die nötig sind, um solche Erfolge verzeichnen zu können. 7635 Stunden hätten die Mitglieder mit ihren vierbeinigen Gefährten geübt. Prüfungen seien an Land und im Wasser absolviert worden. In Zusammenarbeit mit der Rettungshundestaffel Höchstadt, der Universität Foggia/Italien und der Wasserwacht würden zurzeit sechs Teams zu Wasserrettungshunde-Einheiten ausgebildet - in weitem Umkreis einzigartig. Über fünf geprüfte Teams zur Flächensuche und ein "Mantrailer"-Team verfüge die Rettungshundestaffel Weiden, so Dirscherl. Weitere sechs seien in Ausbildung. Jederzeit kann die Hundestaffel über die Integrierte Leitstelle (Telefon: 112) oder die Polizei angefordert werden.Die Fleißigsten im Training waren heuer: Manfred Ascherl (Windischeschenbach), Nicole Holtmeier (Parkstein), Susanne Wachter (Oberviechtach), Nicole Liebeskind (Weiherhammer) und Michael Bergler (Schwarzenbach). Dirscherl belohnte sie mit kleinen Präsenten.Sowohl BRK-Bereitschaftsleiter Gerd Kincl als auch Polizeidirektor Klaus Müller betonten die Wichtigkeit und Zuverlässigkeit der Rettungshundestaffel und die stets gute Zusammenarbeit.