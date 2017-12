Es geht um Liebe, Leben und ums Küssen. Die Gala des Ballhausorchesters am Neujahrstag soll die Besucher in die Max-Reger-Halle locken. Das Programm umfasst Werke aus 100 Jahren Musikgeschichte.

Den Start ins neue Jahr erleichtern einmal mehr Peter Wittmann mit Ballhausorchester und dem Salonorchester: Am Montag, 1. Januar, heißt es um 19.30 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle "Küssen kann man nicht alleine!". Bei einigen Stücken wird als Gast die Sängerin Viola Robakowski auftreten.Das Programm der Gala des beliebten Orchesters mit dem singenden Kardiologen reicht von Liedern von Max Raabe, Heinz Erhard Otto Reuter, Bert Brecht und Kurt Weil über Friedrich Holländer, Ulrich Tukur, Jaques Brel, Georg Kreisler, Ludwig Hirsch, Cole Porter oder Stephan Sulke bis hin zu Udo Lindenberg. "Es geht um Liebe, das Leben, Menschen, Begebenheiten und Begegnungen", sagt Wittmann. Alles ist verpackt in bekannte und weniger bekannte Musikstücke. Manch skurriler Text wird das Publikum wieder in den Bann ziehen. Witzige Geschichten durchmischen den Abend, und erneut werden beliebte Titel gespielt: "Mir ist so morbide", "Ladykiller", "Bitte geh nicht fort" oder "Wenn die Igel in der Abendstunde". Tickets gibt's bei allen NT-Ticket-Verkaufsstellen, über Telefon 0961/85-550, bei Buchhandlung Stangl & Taubald, im Reisebüro am Bahnhof und in der Regionalbibliothek.