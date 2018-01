In der Reihe "Musik & Text" findet am Samstag, 6. Januar, um 18 Uhr ein Benefizkonzert in den Räumen der Tafel Weiden-Neustadt in der Fichtestraße 4 (neben "Neue Welt"-Kino) statt.

Als Kontrastprogramm gibt es Rock und Pop der Band "Random System", einer Nachwuchsband aus Vohenstrauß, in der Besetzung Immanuella Leo (Gesang), Christine Licha (Gesang), Adrian Dierl (Gitarre), Sebastian Voit (Schlagzeug) und Paul Hüttl (Bass und Keyboard). Als melodischen Kontrastpunkt spielt Roland Jezussek Stücke auf der schottischen Borderpipe. Der Weidener beherrscht nicht nur die bekannte Dudelsackmusik, sondern nutzt die größere Tonvielfalt der Borderpipe. Manche Stücke haben spanische Einschläge.Zwischen den Musikstücken liest Organisator Wolfgang Göldner Texte. Tafel-Vorsitzender Josef Gebhardt freute sich, als Göldner mit seiner Veranstaltungsreihe auf ihn zukam. Es ergibt sich für die Besucher gleichzeitig die Gelegenheit, den neugestalteten Ausgaberaum der Tafel kennenzulernen. Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der Tafel werden erbeten. Diese sind auch nötig: Durch den Umzug waren andere Investitionen zurückgestellt worden.