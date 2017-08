Ein Einbrecher hat am Mittwoch, 16. August, zwischen 19 Uhr und Mitternacht seine Chance genutzt und ist in ein Haus in Weiden eingebrochen. Er ging nicht mit leeren Händen.

Die Abend- und Nachtstunden des Mittwochs hat sich ein Eindringling zu Nutze gemacht und ist in ein Einfamilienhaus in der Fahrenbergstraße in Weiden eingebrochen. Er durchwühlte das gesamte Haus und nahm Bargeld mit.Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen übernommen und fragt nun: Wer hat im fraglichen Zeitraum und auch in der letzten Woche, Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben und mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden können?Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0961/401-291 entgegen.