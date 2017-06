In den vergangenen sechs Jahren stieg die betreute Zahl der Versicherten von 11 000 auf heute 35 000: Hauptgrund, dass die Barmer von der Moosbürger Straße zum Josef-Witt-Platz umzog. Die Barmer Weiden ist damit klar vor Regensburg mit 25 000 Versicherten die größte Geschäftsstelle in der Oberpfalz. Bei der Einweihung am Freitagabend betonte Regionalgeschäftsführer Hans Kost die "hohe Beratungskompetenz und den erstklassigen Service".

Die neue Geschäftsstelle belegt zwei Etagen im Geschäftshaus von Michaela Wies. 15 Mitarbeiter dürfen sich auf helle, lichtdurchflutete Räume im Herzen der Stadt mit Blick über die Dächer der Weidener City freuen - und die Kunden der Barmer auf verbesserte Öffnungszeiten, inklusive mobiler Beratung. "Die Versicherten stehen im Mittelpunkt unseres Handelns", bekräftigte Kost den Anspruch der Barmer, die beste Krankenkasse Deutschlands zu sein. Die Barmer Weiden zahlt jährlich Leistungen für die Gesundheit in Höhe von 70 Millionen Euro.Stadtpfarrer Markus Schmid erteilte den kirchlichen Segen "mit dem Blick nach oben". Oberbürgermeister Kurt Seggewiß beglückwünschte die Barmer ebenso zu den funktionellen, freundlichen Räumlichkeiten wie viele Ehrengäste, unter ihnen Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch und Landtagsabgeordnete Anette Karl. Seggewiß unterstrich die Bedeutung der Dienstleistung für Weiden.