In Frauenricht reißen Bauarbeiter gerade die Straße auf, um Gasleitungen zu verlegen. Bisher gab es in dem Weidener Stadtteil keinen Anschluss an die Gasversorgung, teilt Stadtwerke-Vorstand Johann Riedl auf Anfrage mit.

Das sei nun möglich, weil von der Weiding bis Frauenricht nicht nur neue Rohre für die neue Hauptwasserleitung (wir berichteten), sondern auch für Gas verlegt werden. Die Bauarbeiter haben laut Riedl die Staatsstraße von Weiden nach Neunkirchen bereits gequert und setzen ihre Arbeiten in Frauenricht fort. Dort wollen 16 Haushalte einen Anschluss ans Gasnetz. "Das große Interesse hat uns sehr überrascht", freut sich der Stadtwerke-Chef. Die Baustelle werde sich "schon noch etwas hinziehen". Ein Ende sei in zwei bis drei Wochen in Sicht. Melden sich noch Interessenten für einen Gasanschluss, dauere es länger.