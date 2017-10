Bald tobt immer samstags neues Leben in der alten Hauptpost an der Bahnhofstraße. Ein Pop-Up-Club wird im Erdgeschoss des historischen Gebäudes aus dem Jahr 1926 eröffnet.

Bevor allerdings die ersten Gäste antanzen, schaute ein Vertreter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz in der ehemaligen Reichspost vorbei. Das Gebäude wird nämlich aktuell in die Denkmalliste eingetragen, weiß die Stadtverwaltung. Nachdem das Landesamt keine Einwände gegen eine Musikbar dort hatte, genehmigte am Donnerstag auch der Bauausschuss einstimmig das Vorhaben von Event-Manager Daniel Vampa ("Geiles Leben"-Festival, Farbfreude-Fest) und dessen Frau Stella Pecher.Sie wollen ihren Pop-Up-Club "nach einigen kleineren Umbauten" bis Mitte Dezember oder spätestens Januar eröffnen. Im Erdgeschoss kann dann auf 200 Quadratmetern in einer etwas anderen Location immer samstags zu Hip-Hop- und Pop-Musik getanzt werden. An Freitagen wollen die Betreiber eine Plattform für Bands und andere Veranstalter bieten. "Hier steht eindeutig das Ambiente im Vordergrund, das sich von der klassischen Disco doch sehr unterscheidet", sagt Vampa. Die Atmosphäre solle an die des Technoclubs Berghain in Berlin erinnern, der in einer Lagerhalle des alten Güterbahnhofs in Friedrichshain residiert. Oder an die Kultfabrik am Münchener Ostbahnhof.Rein kommt, wer über 18 Jahre ist. "Bei uns gibt es keine Türpolitik", sagt Vampa. Und es gehe über den Hintereingang, vis-à-vis der Bundespolizei, in den Club. "Da stört die Lautstärke kaum Anwohner." Drei bis fünf Jahre planen die Betreiber mit dem Pop-Up-Club in der Post. Dann sollen Sanierungsarbeiten in dem Gebäude stattfinden, das seit 2013 im Besitz der Familie Kabakulak ist, weiß Vampa: "Aber bis dahin haben wir sicher eine neue Location."