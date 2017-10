Die Stadträte pfeifen bei der Sanierung der RealschulSporthalle die Architekten zurück. Denn die wollen die problematische innere Erschließung nicht ändern. Sie haben den Auftrag, die Sanierung (nicht die Optimierung) vorzubereiten. Und sie verweisen nur allzu gerne auf den Zeitdruck: bis Ende 2018 müssen die 3 Millionen Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm verbaut sein. SPD, Grüne und Bürgerliste zogen im Bau- und Planungsausschuss am Donnerstagnachmittag dennoch die Notbremse, um die Stadt vor einer "Eulenspiegelei" zu bewahren, so Stefan Rank.

sie sind uns am alten Platz ein großes Dauerärgernis. Realschulleiterin Susanne Genser über die Tribünen in der Sporthalle

Es sei in Hirschauer Stückl, wenn die Stadt Millionen investiere, aber die Probleme nicht beseitige, poltert der Bürgenlisten-Stadtrat. Karl-Heinz Schell (SPD) erinnert daran, dass er mehrfach eine andere Erschließung angemahnt habe. Vergebens. Reinhard Meier (Bürgerliste), zugleich Vorsitzender des Stadtverbandes für Leibesübungen, betont, es sei unmöglich, dass weiterhin Besucher mit ihren Straßenschuhen über die Sportfläche zu den Tribünen latschen müssten. Zudem seien die Tribünen eh zu klein. Sogar Bürgermeister Jens Meier (SPD) meint, dass ein Süd-Eingang zur Sporthalle nötig sei.Deutliches Rumoren bei den Realschullehrern unter den Zuhörern, als die Architekten erklären, die Planung sei mit den Nutzern abgesprochen. Veit Wagner (Grüne) bittet, dass Direktorin Susanne Genser sprechen darf. Schnell wird deutlich, dass es zwar ein Gespräch mit den Planern, aber keine Rückmeldung gab. Die Anregungen der Nutzer fielen kurzerhand als "unmöglich" unter den Tisch. So hatten die Realschulen etwa angeregt, die Tribünen - "sie sind uns am alten Platz ein großes Dauerärgernis" - auf den Umkleidetrakt zu setzen. Verbesserung seien auch bei den Toiletten nötig. Abgelehnt. Die Schulen haben Konzepte - auch für die Schwimmhalle - ausgearbeitet, die aber nicht berücksichtigt wurden. "Wir finden uns in der Planung nicht wieder", bedauert die Schulleiterin.Wenn er an die Realschulen denke, erfasse ihn Unbehagen, bekennt Josef Gebhardt (SPD). Und er bestätigt, dass Verbesserungsvorschläge nicht berücksichtigt wurden. Die Anregungen der Schule seien nachvollziehbar und sollten noch in die Planung eingearbeitet werden. "Wenn wir so eine große Menge Geld einsetzen und dann nicht bekommen, was den Grundvoraussetzungen und Erwartungen entspricht, dann weg damit. Zu einer anderen Schlussfolgerung kann ich nicht komme."In seiner erst vierwöchigen Amtszeit entdeckt der neue Baudezernent ein weiteres "Kommunikationsdefizit". "Man hört, aber man versteht sich nicht", stellt Oliver Seidel fest. Aber dies soll sich nun schnell ändern - beim gemeinsamen Gespräch von Architekten, Fachplanern, Verwaltung und den Hauptnutzern, also den beiden Realschulen und den Vereinen. Die Zeitschiene für die Sanierung, um die sich auch Hildegard Ziegler (SPD) und Dagmar Nachtigall (CSU) sorgten, sei dadurch nicht gefährdet. Werde es zu knapp, hoffe er auf eine Verlängerung.