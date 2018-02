"Bauer unser" lockt Landwirte vor die Leinwand. Weil das Interesse an Robert Schabus' landwirtschaftlicher Bestandsaufnahme aus Österreich so groß ist, werden die "Weidener Filmgespräche" diesmal kurzerhand verlegt.

Bauern werden durch wirtschaftliche Umstände und Beratung verdonnert, immer mehr zu produzieren, verdienen aber heute mit 100 Kühen weniger als sie vor 40 Jahren mit 40 Kühen erwirtschaftet haben. Josef Wittmann, Hühnerhofbesitzer und Chef des Weidener Bauernmarktes

Über 200 Besucher waren am Mittwochabend gekommen. Deshalb musste das "Neue Welt"-Kinocenter kurzfristig umdisponieren. Die "Weidener Filmgespräche" wurden in den großen Filmsaal verlegt. "Bauer unser", eine landwirtschaftliche Bestandsaufnahme aus Österreich, die sich nach Meinung der Zuschauer auch auf Bayern übertragen ließe, stieß bei den Landwirten auf riesiges Interesse, was sich dann in der anschließenden Diskussion niederschlug.Peter Schönberger von der Katholischen Erwachsenenbildung zeigte gleich drei Punkte auf: Zum einen müssten Konsumenten das essen, was sie eigentlich gar nicht essen wollten. Zum anderen produzierten Bauern unter ungewollten Umständen. Schließlich würden Lebensmittel, die keiner benötige, mit riesigen Subventionen gefördert. "Jeder kennt die irrsinnigen Import- und Exportketten rund um die Welt."Als Gäste hatte sich Schönberger Landwirtschaftsdirektor Peter Gach, Bauernmetzgerei- und Hofladenbetreiber Alfons Wittmann sowie Hühnerhof- und Bäckereibesitzer Josef Wittmann, zugleich Chef des Weidener Bauernmarktes, an die Seite geholt. "Der Bauernmarkt ist nur ein ganz kleiner Teil des Weidener Wochenmarkts", sagte Letzterer. "Für den Bauernverband und die Handelsketten sind wir doch nur die Folkloreabteilung." Wenn man als Landwirt seine Produkte an die Discounter liefern dürfe, dann doch nur, um ihnen als Alibifunktion für ihre regionale Ausrichtung zu dienen.Josef Wittmann prophezeite einer chemischen Landwirtschaft ein jähes Ende. "Das wird nicht mehr lange funktionieren. Die Bodenfruchtbarkeit leidet." Und weiter: "Das System stimmt nicht. Bauern werden durch wirtschaftliche Umstände und Beratung verdonnert, immer mehr zu produzieren. " Sie verdienten heute mit 100 Kühen weniger als sie vor 40 Jahren mit 40 Kühen erwirtschafteten. "Man muss nicht nur Tiere artgerecht halten, sondern auch Bauern."Dass die Bodenfruchtbarkeit auf der Strecke bleibe, könne auf Dauer nicht gut gehen. "Erfolg allein ist kein Beweis für Dauer." Vorher hatten die Experten im Film versichert, dass eine optimierte Landwirtschaft 12 Milliarden Menschen auf diesem Planeten versorgen könne. So wie sie sich aktuell präsentiere, immerhin 10 Milliarden.Alfons Wittmann fand es erschreckend, dass die Betriebe immer größer werden müssten, wenn sie überleben wollen. "Die Arbeitsbelastung wird immer schlimmer. Das geht seit Jahrzehnten so." Gach sah eine Diskrepanz zwischen den Brüsseler Bürokraten und den Bauern und ihren Problemen. "Da muss auf diesen paar Kilometern einiges verloren gehen. Die haben keine Ahnung, was hier läuft." Das Landwirtschaftsamt mache sich schon seine Gedanken.Derzeit liefen Gespräche mit der "Steinwald-Allianz", einer der wenigen Ökomodell-Regionen Deutschlands. Die habe sich ein Fahrzeug zugelegt, mit dem sie landwirtschaftliche Produkte regionaler Direktanbieter einsammeln wolle. Diese Produkte würden dann an bestimmten Punkten im Landkreis angeboten. Eine weitere Idee sei, dass sich Verbraucher selber im Internet eine Produktkiste zusammenstellen. Die würde dann ausgeliefert oder könne an bestimmten Punkten abgeholt werden. "Wir wollen damit das Problem der weiten Wege vermeiden."