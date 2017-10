"Wir lieben frische Qualität und regionale Herkunft", sagt Bauernmarktbesucher Florian Schott. Er freue sich jeden Samstag auf den Wochenmarkt. Auch, weil er dort viele Bekannte trifft. Beim Herbstfest sind es noch mehr.

Der Bauernmarktverein Weiden um Vorsitzenden Josef Wittmann lud zum Herbstfest am Samstag auf den Unteren Markt. Trotz Regens war eine gute Kundenfrequenz zu verzeichnen, denn nach dem Eierskandal in Holland sind die Produkte der Bio-Bauern gefragter denn je. Auch in der Gastronomie und in Kantinen verzeichnet Wittmann einen Bewusstseinswandel zu regionalen Produkten.Stadtheimatpfleger Günter Alois Stadler verzehrte unlängst in einem Wirtshaus ein Bauernbrot und holte sich dieses nun vom Wochenmarkt, weil es ihm so mundete. Margareta Waldhier begeistert sich für die verschiedenen Bio-Eier bis Größe XL aus Finkenhammer. Das sei das ideale Frühstücksei. "Hier ist frische Ware aus der Region am Markt und das zu einem akzeptablen Preis", fand sie. Der regionale frische Kauf mit Unterstützung der örtlichen Marktbeschicker überzeugte Anne Pausch. Obendrein spare man unnötiges Verpackungsmaterial ein.Generell gab es neben Fleisch-, Wurst-, Backwaren und Käse auch Fisch - und als kulinarische Spezialität heißen Hirsch-Hotdog. Die Familie Hiltner ist mit ihren Wildspezialitäten noch bis zu Ostern auf dem Wochenmarkt. Derweil zeigte Georg Kotz aus Rieden bei Vilshofen altes Drechslerhandwerk an der Drehbank. Er fertigte Holzkugeln und Tischdekoration, verkaufte gedrechselte Schalen und Glocken.Für Stimmung sorgten mit Volkstänzen die "Etzenrichter Kirwaleit" in Dirndl und Lederhosen zur Musik von "Hohlweglauerer" Christian Beßenreuther auf der "Quetschen". Sie tanzten um den mitgebrachten "Kirwabaum" und luden zur Kirchweih nach Etzenricht am Wochenende ein. Bauernmarktvereinsvorsitzender Wittmann dankte den "Kirwaleit" mit den Söhnen Matthias und Thomas vom Gemüsebauer Beutner für die schwungvollen Auftritte.