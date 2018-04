Immer weniger junge Leute haben direkten Kontakt zur Landwirtschaft. Umso mehr Bedeutung kommt dem Schulunterricht zu, der das Bild der Schüler von der Branche prägt. Was da vermittelt wird, entspricht aber nicht unbedingt den Vorstellungen des Bauernverbandes.

Ein an Realschulen verwendetes Biologie-Buch ließ konventionell wirtschaftende Landwirte schlecht wegkommen. Das wollte der Bauernverband Tirschenreuth so nicht stehen lassen und organisierte zusammen mit dem Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum (LVFZ) in Almesbach eine Fortbildung für Geographie- und Biologielehrer aus der Oberpfalz."Ich sehe es auch als Bringschuld, diese Informationen weiterzugeben", sagte LVFZ-Leiter Helmut Konrad. "Früher hatte jeder mindestens über den Opa oder den Onkel einen direkten Draht zu einem Bauernhof. Es war normal, dass der Urlaub dort verbracht wurde, um den Verwandten zu helfen", sagt Konrad. Doch mehr und mehr Menschen kennen die Landwirtschaft nur noch über die Darstellung in den Medien, etwa über "Bauer sucht Frau". "Für mich ist entscheidend, dass es das Bild, das hier vermittelt wird, so nicht gibt", betont Ely Eibisch, Kreisobmann des Bauernverbandes in Tirschenreuth und stellvertretender Bezirkspräsident.Realschulkonrektor Ramon Gomez-Islinger, der Fachmitarbeiter für Biologie bei der Ministerialbeauftragten ist und den Fortbildungstag mitorganisiert hatte, stellte die Inhalte des neuen Lehrplans für Landwirtschaft vor. Aus der Praxis eines Bio-Landwirts berichtete Stefan Koschta aus Kulmain. Seine Kälber werden mindestens 12 Monate lang mit Vollmilch getränkt. Ist eine Kuh krank, kommen auch auf seinem Betrieb Medikamente zum Einsatz. "Das Tierwohl hat oberste Priorität. Wichtig ist, dass das Kalb schnell wieder gesund wird", betonte Koschta. Allerdings darf ein Rind pro Jahr maximal dreimal behandelt werden - sonst droht der Verlust des Öko-Standards.Bei seinen Ackerpflanzen setzt Koschta auf möglichst lang wachsende Sorten, die den Unkrautwuchs unterdrücken. Denn das darf in einem ökologischen Betrieb nur mechanisch beseitigt werden. Manche Unkräuter wie der Ampfer müssen sogar per Hand ausgestochen werden. Für problematisch hält er die langen Transportwege für das Schlachtvieh. "Es gibt nur wenige Metzger, die die Zulassung als Bio-Schlachtbetrieb haben", weiß der Öko-Landwirt. Außerdem seien nur zehn Prozent der Verbraucher bereit, für Bio-Lebensmittel etwas tiefer in die Tasche zu greifen. "Wir können nicht schneller wachsen und mehr produzieren, als es Nachfrage gibt."Stephan Schübel aus Großschlattengrün - er wirtschaftet konventionell - hält 174 Fleckvieh-Rinder. Auf die Größe seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche heruntergerechnet macht das 1,44 Großvieheinheiten je Hektar. Ein Wert, mit dem er locker als Biobetrieb durchgehen könnte, wo maximal zwei Großvieheinheiten je Hektar zulässig sind. Den Melkroboter sieht er als Fluch und Segen zugleich. Einerseits können seine Kühe selbst bestimmen, wann sie gemolken werden, andererseits erfordert die Technik permanente Rufbereitschaft - 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche.Nachmittags ging es für die Lehrer zu den praktischen Stationen. Schüler der Höheren Landbauschule zeigten im Rahmen ihrer Projektarbeit "Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit" unter anderem die technischen Finessen eines modernen Traktors mit GPS-Steuerung. Die richtige Düngermenge wird mit dem Smartphone berechnet. Ein Neigungssensor am Düngerstreuer stellt sicher, dass auch in Hanglagen nicht zu viel ausgebracht wird. Mithilfe eines Scanners kann sogar während des Streuvorgangs auf die unterschiedlichen Bodenqualitäten durch eine Anpassung der Düngermenge reagiert werden."Diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse, wenn von konventionell und Bio gesprochen wird, die trifft einfach nicht zu. Es sind zwei verschiedene Produktionsarten. Aber die Konventionellen ernähren die Bevölkerung", betonte Student Josef Marzi. Die Informationen aus erster Hand begeisterten die Lehrer. "Es wird einem mal wieder bewusst, welchen Einfluss man als Lehrer auf das Verbraucherverhalten der Schüler hat", sagte Daniela Blomenhofer, die an der Realschule Berching unterrichtet.