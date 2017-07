Der Saal in der Max-Reger-Halle ist voll, die Sonne ausgesperrt, konzentrierte Atmosphäre. Forscher Christoph Schulz hält einen Vortrag über den Klimaschutz durch Forst- und Landwirtschaft.

Mehr als 100 Zuhörer folgen seinen wissenschaftlichen Thesen und kräuseln konzentriert die Stirn. Die bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) aus Freising veranstaltet "LWF-regional". Acht der 180 Mitarbeiter der Landesanstalt stellen ihre Forschungsergebnisse in Weiden vor. "Von Freising aus haben wir zu wenig Berührung mit den Forstleuten", sagt Präsident Olaf Schmidt. Deswegen gehe die Behörde in die Regionen, diesmal in die Oberpfalz. Ihr Ziel: "Wir fördern den Wissenstransfer. Wir wollen unsere wissenschaftliche Erkenntnisse den Praktikern vermitteln", erklärt Schmidt. Dabei gehe es auch um einen Erfahrungsaustausch, deshalb die langen Kaffeepausen.Die Nachfrage ist riesig. Vor allem Mitarbeiter der Bayerischen Staatsforsten sind gekommen - aus allen sieben Landkreisen der Oberpfalz und aus vier oberfränkischen. Als roter Faden zieht sich durch die Veranstaltung "Waldforschung für die Praxis" die Auswirkungen des Klimawandels. "Darauf müssen sich die Förster einstellen", sagt Schmidt. Sei es über das Pflanzen anderer Baumarten oder auch über die Schädlingsbekämpfung. "Die Erfahrungen, die der Vater und der Großvater gemacht haben, gelten heute nicht mehr." Gerade dadurch sei auch die Erkenntnis aus neuesten Forschungen wichtig. Auch OB Kurt Seggewiß hat sich den Vortrag von Wissenschaftler Schulz angehört. "Das war ein Aha-Effekt." Schulz nämlich erklärte, dass ein bewirtschafteter Wald besser für den Klimaschutz sei als ein unbewirtschafteter Wald. "Dann sind wir mit dem Stadtwald ja auf einem ganz guten Weg", sagt der Oberbürgermeister in Richtung Forstdirektor Gerhard Hösl. Doch der Wald hat noch viel mehr Vorteile, etwa was die Trinkwasserbelastung angeht: Hösl weist darauf hin, dass Brunnen aus den Wäldern eine weitaus niedrigere Nitratbelastung aufweise.