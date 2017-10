Das BR-Fernsehen kommt mit "Jetzt red i" wieder nach Weiden. Am Mittwoch, 25. Oktober, diskutieren Tilmann Schöberl und Franziska Storz live in der Max-Reger-Halle. Thema: "Jetzt muss die Politik liefern!" Die ersten Podiumsgäste stehen fest: Dieter Janecek, Bundestagsabgeordneter der Grünen, und Petr Bystron, Vorsitzender des AfD-Landesverbandes Bayern.

Knapp vier Wochen ist die Bundestagswahl her. Fazit: Die politische Landschaft in Deutschland hat sich gewandelt. Die großen Parteien mussten herbe Verluste einstecken und mit der AfD zieht erstmals eine Partei rechts von der Union ins Parlament ein. CDU/CSU, die Grünen und die FDP ringen um eine Viererkoalition. Laut jüngsten Umfragen begrüßt die Mehrheit der Wähler "Jamaika". Die Nachwirkungen der Wahl treiben die Menschen immer noch um. Beim letzten "Jetzt red i" im niederbayerischen Straubing war Unmut bei den Bürgern zu spüren. Viele sind unzufrieden mit den etablierten Parteien, werfen ihnen vor, bei den wichtigen Zukunftsthemen nichts vorangebracht zu haben.Außerdem fühlen sich die Menschen von den Politikern nicht ernst genommen, so die Erfahrung des BR aus Straubing. Was vielen aus Sicht des BR in Weiden auf den Nägeln brennt: Die Sorge um den Job - die Stadt ist mit einer Arbeitslosenquote von aktuell 6 Prozent Schlusslicht in der Oberpfalz. Und das schon seit vielen Jahren. Daraus resultiert Angst vor Altersarmut. Außerdem soll die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität zum Thema gemacht werden. Die Fragen der Münchener: Was erwarten die Bürger von der Politik? Welche Themen muss die nächste Regierungskoalition unbedingt anpacken? Pflegenotstand, bezahlbarer Wohnraum, eine sinnvolle Energiepolitik? Wie können die Politiker Vertrauen zurückgewinnen?Bei "Jetzt red i" diskutieren am Mittwoch, 25. Oktober, Bürger mit Politikern auf dem Podium. Einlass ist um 19.15 Uhr, Sendungsbeginn um 20.15 Uhr. Kostenlose Karten können via E-Mail an jetztredi@br.de oder unter Telefon 089/5900-25299 (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) reserviert werden. Wer will, kann sich auch online live an der Diskussion beteiligen: Nachrichten können dazu über www.facebook.com/BR24 oder per Mail an die Adresse jetztredi@br.de gesendet werden.