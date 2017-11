Bei einigen Passanten schrillten die Alarmglocken. Am Montag gegen 15.20 Uhr riefen sie die Polizei an, weil im Bereich des Karl-Heilmann-Blocks in der Christian-Seltmann-Straße ein Vermummter umherlaufe. "Zu dieser Jahreszeit und bei diesen Temperaturen erstmal nicht ungewöhnlich", heißt es im Polizeibericht. Die Nachschau lohnte sich trotzdem.

Bei dem zunächst Unbekannten handelte es sich um einen 30-jährigen Bayreuther, der offenbar zu tief in Glas geschaut hatte, bevor er sich tatsächlich leicht vermummte. Da er sich "sehr ungehalten" gezeigt habe, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Auch auf der Wache habe er die Beamten mehrfach beleidigt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Am anderen Morgen durfte der Bayreuther die Ausnüchterungszelle der Inspektion wieder verlassen - im Gepäck eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung.