Mehr als 120 Hochschulvertreter aus Tschechien und Bayern trafen sich an der OTH in Weiden zum 2. Bayerisch-Tschechischen Hochschulforum. Die Tagung stand unter dem Motto "bayerisch-tschechisches Studienangebot: von der Sommerschule bis zur Promotion". "Wir wollen ein grenzüberschreitendes Wissenschaftsnetzwerk schaffen" sagte OTH-Präsidentin Andrea Klug. Die Zusammenarbeit mit den tschechischen Hochschulen ist laut Klug die "Schlüsselgröße für die zukünftige Entwicklung der grenznahen Hochschulen sowie der gesamten Region".

Dass Handlungsbedarf besteht, machte die Generalkonsulin der Tschechischen Republik Kristina Larischová deutlich. "Tschechische Studierende liegen nur an zwölfter Stelle unter den ausländischen Studenten in Bayern". Für einen starken Ausbau der Kontakte zwischen den Hochschulen plädierte auch der Rektor der Westböhmischen Universität Pilsen, Miroslav Holecek. In Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen wurde das gesamte Spektrum bayrisch-tschechischer Hochschulprojekte, Studienabschlüsse und anderer grenzüberschreitender Initiativen aufgezeigt. Eine erste Bilanz ihrer Arbeit präsentierte auch die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur. Die Agentur wurde vor gut einem Jahr am Hauptstandort Regensburg aus Mitteln des bayrischen Heimatmuseums gegründet und hat seither für 499 Teilnehmer Stipendien, Studienaufenthalte und andere grenzüberschreitende akademische Projekte gefördert. In einer gemeinsamen Presseerklärung aus Anlass des Hochschulforums lobten Finanz- und Heimatminister Markus Söder und Kultusminister Ludwig Spaenle die "bereits nach einem Jahr erzielten hohen Förder- und Stipendienzahlen der Agentur".